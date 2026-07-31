Legendarna odsłona Super Mario trafi na Switcha 2. Średnia ocen powyżej 90 na 100

Nintendo, poza dostarczaniem nowych gier, stara się nie zapominać również o swoich klasykach. Co więcej, Japończycy często dają im drugie życie.

Często w formie remasterów czy też remake’ów. Ale są też i inne sposoby.

Super Mario Sunshine w abonamencie na Switchu 2

Jednym z nich jest abonament Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Jego posiadacze, poza dostępem do usług sieciowych, zyskują również wstęp do swoistego skarbca starszych produkcji. Nintendo regularnie powiększa nie tylko liczbę gier, ale i platform, w ramach których “przywracane” są tytuły. Dość powiedzieć, że po premierze Nintendo Switch 2 do rzeczonej puli dołączyły pozycje wydane wcześniej na legendarnego GameCube’a oraz zapomnianego już Virtual Boya. Teraz w obu wypadkach biblioteka tychże gier została powiększona, a społeczność NS2 zyskała w ten sposób szansę, by zagrać w prawdziwą perełkę.