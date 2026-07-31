Legendarna odsłona Super Mario trafi na Switcha 2. Średnia ocen powyżej 90 na 100

Nintendo, poza dostarczaniem nowych gier, stara się nie zapominać również o swoich klasykach. Co więcej, Japończycy często dają im drugie życie.
Często w formie remasterów czy też remake’ów. Ale są też i inne sposoby.
Super Mario Sunshine w abonamencie na Switchu 2
Jednym z nich jest abonament Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Jego posiadacze, poza dostępem do usług sieciowych, zyskują również wstęp do swoistego skarbca starszych produkcji. Nintendo regularnie powiększa nie tylko liczbę gier, ale i platform, w ramach których “przywracane” są tytuły. Dość powiedzieć, że po premierze Nintendo Switch 2 do rzeczonej puli dołączyły pozycje wydane wcześniej na legendarnego GameCube’a oraz zapomnianego już Virtual Boya. Teraz w obu wypadkach biblioteka tychże gier została powiększona, a społeczność NS2 zyskała w ten sposób szansę, by zagrać w prawdziwą perełkę.
Mowa tutaj o Super Mario Sunshine. Produkcja ta ukazała się na rynku jeszcze w 2002 roku, trafiając wyłącznie na konsolę GameCube. Była to dopiero druga po Super Mario 64 z 1996 roku część cyklu, której akcja umiejscowiona została w trzech wymiarach. Z jakim skutkiem? Chociaż sami gracze miewali pewne “ale”, to koniec końców Sunshine zostało świetnie przyjęte. Ze średnią ocen 92 na 100 jest to jedna z najwyżej notowanych gier Nintendo w serwisie Metacritic. To też pierwsza odsłona przygód wąsatego hydraulika, w której z jednej strony pojawił się Bowser Jr, a z drugiej możliwe było poruszanie się na grzbiecie Yoshiego w 3D.
GramTV przedstawia:
Pozycja ta trafi do biblioteki Nintendo Switch Online + Expansion Pack już 13 sierpnia. Z kolei 9 dni wcześniej, tj. 4 sierpnia, posiadacze Switcha 2 otrzymają też dostęp do dwóch tytułów stworzonych z myślą o Virtual Boyu. Będą to D-Hopper (wcześniej Dragon Hopper) oraz Zero Racers (wcześniej G-Zero), które wcześniej nigdy nie doczekały się premiery i wydane zostaną dopiero teraz w ramach wspomnianego abonamentu.
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