Nintendo Direct jeszcze w tym tygodniu. Nintendo pokaże graczom nowy exclusive

Splatoon Raiders zaliczyło udany debiut. Nintendo nie zwalnia jednak tempa i na dobre rozpoczyna kampanię promocyjną kolejnej produkcji. Japońska firma zaprosiła bowiem fanów na kolejny Nintendo Direct, który będzie poświęcony nadchodzącemu tytułowi ekskluzywnemu dla konsoli Nintendo Switch 2.

Nintendo zaprasza na prezentację Fire Emblem: Fortune’s Weave

Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny Nintendo Direct rozpocznie się już jutro – 4 sierpnia 2026 roku – o 16:00 czasu polskiego. Prezentacja będzie w całości poświęcona Fire Emblem: Fortune’s Weave.