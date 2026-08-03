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Nintendo Direct jeszcze w tym tygodniu. Nintendo pokaże graczom nowy exclusive

Mikołaj Ciesielski
2026/08/03 17:15
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Japońska firma zaprasza swoich fanów na kolejną prezentację.

Splatoon Raiders zaliczyło udany debiut. Nintendo nie zwalnia jednak tempa i na dobre rozpoczyna kampanię promocyjną kolejnej produkcji. Japońska firma zaprosiła bowiem fanów na kolejny Nintendo Direct, który będzie poświęcony nadchodzącemu tytułowi ekskluzywnemu dla konsoli Nintendo Switch 2.

Fire Emble: Fortune’s Weave
Fire Emble: Fortune’s Weave

Nintendo zaprasza na prezentację Fire Emblem: Fortune’s Weave

Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny Nintendo Direct rozpocznie się już jutro – 4 sierpnia 2026 roku – o 16:00 czasu polskiego. Prezentacja będzie w całości poświęcona Fire Emblem: Fortune’s Weave.

Nintendo zapowiada, że pokaz będzie trwać około 20 minut, a w jego trakcie otrzymamy nowe materiały i szczegóły na temat Fire Emblem: Fortune’s Weave. Nadchodzący Nintendo Direct będzie można śledzić na żywo na kanałach Nintendo na YouTube, a także na oficjalnej stronie japońskiej firmy.

Dagdan Empire od 1500 lat prosperuje pod panowaniem bogów. W stolicy, Dagsion, odbywają się Heroic Games, których zwycięzca otrzymuje prawo do spełnienia jednego życzenia. Z całego kraju zebrali się potężni wojownicy, by wziąć w nich udział – czytamy w opisie gry na stronie Nintendo.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że premiera Fire Emblem: Fortune’s Weave zaplanowana jest na 17 września 2026 roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/08/fire-emblem-fortunes-weave-direct-set-for-august-4

Tagi:

News
Nintendo
pokaz
Nintendo Direct
Nintendo Switch 2
Fire Emblem: Fortune’s Weave
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112