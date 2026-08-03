Nintendo Direct jeszcze w tym tygodniu. Nintendo pokaże graczom nowy exclusive

Japońska firma zaprasza swoich fanów na kolejną prezentację.
Splatoon Raiders zaliczyło udany debiut. Nintendo nie zwalnia jednak tempa i na dobre rozpoczyna kampanię promocyjną kolejnej produkcji. Japońska firma zaprosiła bowiem fanów na kolejny Nintendo Direct, który będzie poświęcony nadchodzącemu tytułowi ekskluzywnemu dla konsoli Nintendo Switch 2.
Nintendo zaprasza na prezentację Fire Emblem: Fortune’s Weave
Zgodnie z przekazanymi informacjami kolejny Nintendo Direct rozpocznie się już jutro – 4 sierpnia 2026 roku – o 16:00 czasu polskiego. Prezentacja będzie w całości poświęcona Fire Emblem: Fortune’s Weave.
Nintendo zapowiada, że pokaz będzie trwać około 20 minut, a w jego trakcie otrzymamy nowe materiały i szczegóły na temat Fire Emblem: Fortune’s Weave. Nadchodzący Nintendo Direct będzie można śledzić na żywo na kanałach Nintendo na YouTube, a także na oficjalnej stronie japońskiej firmy.
Dagdan Empire od 1500 lat prosperuje pod panowaniem bogów. W stolicy, Dagsion, odbywają się Heroic Games, których zwycięzca otrzymuje prawo do spełnienia jednego życzenia. Z całego kraju zebrali się potężni wojownicy, by wziąć w nich udział – czytamy w opisie gry na stronie Nintendo.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto dodać, że premiera Fire Emblem: Fortune’s Weave zaplanowana jest na 17 września 2026 roku. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2.
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