Darkest Dungeon 2 z ostatnią dużą aktualizacją w ramach wczesnego dostępu

Na początku lutego poznaliśmy datę premiery pełnej wersji Darkest Dungeon 2. Tymczasem produkcja Red Hook Studios otrzymała niedawno ostatnią dużą aktualizację w ramach wczesnego dostępu. Patch został zatytułowany „Redemption Road” i za jego sprawą gra doczekała się wielu nowości. Deweloperzy wprowadzili m.in. zwierzaki oraz ulepszone mechanizmy podróżowania karetą.

Darkest Dungeon 2 otrzymało ostatnią aktualizację we wczesnym dostępie

Za sprawą najnowszej wspomnianej twórcy zwiększyli strategiczne znaczenie planowania trasy w Darkest Dungeon 2. Patch „Redemption Road” sprawił, że drogi zostały podzielone na kilka rodzajów o różnych poziomach zagrożenia, które gracze mogą odkryć za pomocą zwiadu. Deweloperzy wprowadzili również ulepszony system sterowania karetą, ale to nie koniec nowości. Środek transportu posiada bowiem obecnie także zużywalne koła i pancerz, a użytkownicy muszą pamiętać o utrzymywaniu wymienionych elementów w dobrym stanie.



Jak wspomnieliśmy wyżej, aktualizacja „Redemption Road” wprowadziła również do Darkest Dungeon 2 zwierzaki. Deweloperzy wprowadzili do gry łącznie 10 różnych typów, a każdy z nich zapewnia inne efekty, które znacząco wpływają na rozgrywkę. Red Hook Studios postanowiło także wprowadzić zmiany w Dolinie, dzięki czemu już na samym jej początku znajdziemy ołtarz, a sama droga została skrócona. Twórcy postanowili także odświeżyć system Odrazy oraz ulepszyć system korzystania z pochodni.



Nie zabrakło też zmian w ekonomii i balansie przedmiotów, a sam patch eliminuje także różnego rodzaju błędy, na które natrafiali gracze. Jeśli jesteście zainteresowani pełną listę poprawek, to na oficjalnej stronie Darkest Dungeon znajduje się szczegółowy opis aktualizacji „Redemption Road”.



Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 ma zadebiutować na komputerach osobistych już 8 maja 2023 roku. Produkcja Red Hook Studios dostępna będzie zarówno w Epic Games Store, jak i na platformie Steam. Warto także dodać, że w przyszłości deweloperzy zamierzają przygotować również konsolową wersję gry.