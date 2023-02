Darkest Dungeon 2 z datą premiery!

Świetne wieści dla fanów Darkest Dungeon! Red Hook Studios podzieliło się datą premiery Darkest Dungeon 2. Z tej okazji twórcy udostępnili demo, które możecie przetestować już teraz. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż wersja demonstracyjna będzie dostępna wyłącznie do 13 lutego.

Wiemy, kiedy Darkest Dungeon 2 opuści Early Access

Darkest Dungeon 2 zadebiutuje w wersji 1.0 już 8 maja. Gra będzie dostępna za pośrednictwem sklepów Steam i Epic Games Store. Deweloperzy z Red Hook Studios zapowiadają, że przed finalną premierą gra doczeka się jeszcze kilku aktualizacji. Podkreślają również, że naprawdę spory update trafi do gry całkiem niedługo.



“Darkest Dungeon II to roguelikowa wyprawa straceńców. Stwórz drużynę, wyposaż dyliżans i wyrusz przez niszczejące krajobrazy w rozpaczliwej misji, której celem jest uniknięcie apokalipsy. Najprzeraźliwsze niebezpieczeństwa czają się jednak w twoim sercu…” – czytamy w opisie gry na Steam.



Przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 zadebiutowało we wczesnym etapie w październiku 2021 roku. Trzeba przyznać, że gra dojrzewała dość długo. Miejmy nadzieję, że wypłynęło to pozytywnie na proces produkcji.