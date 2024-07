Darkest Dungeon 2 wkrótce także na konsolach Xbox. Mamy dokładną datę premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami Darkest Dungeon 2 zadebiutuje na konsolach Xbox w ten sam dzień, co na PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch, a więc już 15 lipca 2024 roku . Gra jest już dostępna w przedsprzedaży w Xbox Store , a zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu 159,99 złotych. Gracze mogą sięgnąć także po wydanie Oblivion Edition, które zawiera dodatek The Binding Blade.

Na czerwcowym Nintendo Direct zapowiedziano, że Darkest Dungeon 2 zadebiutuje w lipcu na Nintendo Switch . Okazuje się jednak, że wspomniany tytuł trafi w tym miesiącu nie tylko w ręce użytkowników konsol Nintendo i PlayStation. Red Hook Studios ujawniło bowiem, kiedy druga część Darkest Dungeon ukaże się na Xbox One i Xbox Series X/S.

Darkest Dungeon 2 to roguelikowa wyprawa straceńców. Stwórz drużynę, wyposaż dyliżans i wyrusz przez niszczejące krajobrazy w rozpaczliwej misji, której celem jest uniknięcie apokalipsy. Najprzeraźliwsze niebezpieczeństwa czają się jednak w twoim sercu… – czytamy w opisie gry w sklepie Microsoftu.

Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Red Hook Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Darkest Dungeon 2 – niby inaczej, ale jednak tak samo.