Darkest Dungeon 2 zmierza na jeszcze jedną platformę. Ujawniono datę premiery

Najnowsza produkcja Red Hook Studios już w przyszłym miesiącu trafi do wielu nowych graczy.

Darkest Dungeon 2 zadebiutuje na Nintendo Switch tego samego dnia, co na PlayStation 4 i PlayStation 5, czyli już 15 lipca 2024 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe w Nintendo eShop i skorzystać ze specjalnej promocji. Do momentu premiery najnowszą produkcję Red Hook Studios można bowiem kupić za 136 złotych.

Stwórz drużynę, wyposaż dyliżans i wyrusz przez niszczejące krajobrazy w rozpaczliwej misji, której celem jest uniknięcie apokalipsy. Najprzeraźliwsze niebezpieczeństwa czają się jednak w twoim sercu… Zbierz całą swą odwagę i wyrusz w podróż po chaotycznym, rozpadającym się świecie. Czworo bohaterów i dyliżans to wszystko, co dzieli mrok i odkupienie – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Red Hook Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Darkest Dungeon 2 – niby inaczej, ale jednak tak samo.