Darkest Dungeon 2 otrzyma wkrótce oficjalne wsparcie dla modyfikacji na PC

Red Hook Studios zapowiedziało , że zamierza „stopniowo” wprowadzać obsługę modów do Darkest Dungeon 2. Zgodnie z przekazanymi informacjami pierwsza aktualizacja ma zostać wydana do końca czerwca 2024 roku. Wspomniany patch skupi się na ładowaniu i nadpisywaniu modyfikacji oraz integracją z warsztatem Steam.

Deweloperzy wyjaśniają, że wprowadzenie obsługi modów do Darkest Dunegon 2 jest nieco bardziej skomplikowane, niż w przypadku pierwszej części ze względu na nowy silnik. Red Hook Studios chce natomiast stopniowo oddawać w ręce graczy kolejne funkcje, by nie musieli czekać zbyt długo na „pełne doświadczenie”. Takie podejście pozwoli również na zbieranie informacji zwrotnych i „określenie przyszłych inicjatyw” związanych z modyfikacjami.

Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Red Hook Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Darkest Dungeon 2 – niby inaczej, ale jednak tak samo.