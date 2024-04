Darkest Dungeon 2 wkrótce nie tylko na PC. Gra oficjalnie zmierza na PS4 i PS5

Kilka dni temu informowaliśmy, że jeszcze w tym roku Darkest Dungeon 2 otrzyma dużą aktualizację, która wprowadzi nowy tryb kampanii fabularnej o nazwie Kingdoms . Okazuje się jednak, że to nie koniec wartych uwagi informacji na temat wspomnianego tytułu. Najnowsza produkcja Red Hook Studios trafi bowiem wkrótce do znacznie szerszego grona odbiorców.

Stwórz drużynę, wyposaż dyliżans i wyrusz przez niszczejące krajobrazy w rozpaczliwej misji, której celem jest uniknięcie apokalipsy. Najprzeraźliwsze niebezpieczeństwa czają się jednak w twoim sercu… Zbierz całą swą odwagę i wyrusz w podróż po chaotycznym, rozpadającym się świecie. Czworo bohaterów i dyliżans to wszystko, co dzieli mrok i odkupienie – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.

Na koniec przypomnijmy, że Darkest Dungeon 2 dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Red Hook Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Darkest Dungeon 2 – niby inaczej, ale jednak tak samo.