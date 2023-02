Oto gra, która całkowicie zdominowała wydarzenie Steam Next Fest

Kolejna edycja festiwalu Steam Next dobiegła końca. Jak podaje serwis Game Discover, tym razem wydarzenie zostało praktycznie całkowicie zdominowane przez jedną grę: Dark and Darker. Co jednak ciekawe, w czołówce znajdziemy także polskie gry, z czego jedna uplasowała się na drugim miejscu pod względem aktywności użytkowników. Poniżej znajdziecie zestawienie z dziesięcioma najpopularniejszymi wersjami demonstracyjnymi z ostatniej edycji Steam Next Fest.

Steam Next Fest – luty 2023. Najpopularniejsze gry

Dark and Darker (108 520 graczy) Infection Free Zone (3 667 graczy) Wandering Sword (3 297 graczy) Broken Arrow (2 615 graczy) Boundary (2 515 graczy) Yet Another Zombie Survivors (2 342 graczy) Meet Your Maker (2 053 graczy) Voidtrain (1 957 graczy) Uncharted Waters Origin (1 317 graczy) My Dream Setup (1 074 graczy)

Jak wyraźnie widać na poniższej liście, Dark and Darker nie miało sobie równych. Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy niecierpliwie czekają na to, aby do gry powrócić: szef studia Ironmace ujawnił w niedawnym wywiadzie, że produkcja może zostać udostępniona w ramach wczesnego dostępu w kwietniu lub maju bieżącego roku.