Dalsze problemy Nintendo Switch 2. Przedsprzedaż opóźniona w kolejnym kraju

Premiera przedsprzedaży Nintendo Switch 2 została opóźniona w kolejnym kraju, co generuje dalsze problemy dla japońskiego producenta konsoli.

Premiera przedsprzedaży konsoli Nintendo Switch 2 została opóźniona w Kanadzie, zaledwie dzień przed jej planowanym startem. Switch 2 ma zadebiutować już 5 czerwca, oferując zarówno standardową wersję konsoli jak i zestaw z długo wyczekiwaną grą Mario Kart World. Przedsprzedaż miała rozpocząć się 9 kwietnia na całym świecie, ale jak się teraz okazuje, trafiły się dwa wyjątki w postaci USA i Kanady.

Przedsprzedaż Switcha 2 opóźnione w kolejnym kraju

Początkowo przedsprzedaż miała ruszyć także w Stanach Zjednoczonych, a sklepy takie jak Best Buy były już gotowe do realizacji zamówień z odbiorem w dniu premiery. Nintendo zdecydowało się jednak opóźnić przedsprzedaż na rynku amerykańskim w związku z nowymi taryfami celnymi wprowadzonymi przez administrację Donalda Trumpa wobec takich krajów jak Japonia, Wietnam i Kambodża, czyli miejsc, gdzie produkowany jest sprzęt Nintendo. Firma ogłosiła, że musi ponownie ocenić wpływ tych taryf na produkcję i dystrybucję Switcha 2 w USA. Co ciekawe, jedna z amerykańskich organizacji ostrzegała przed fatalnymi skutkami decyzji obecnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych, która wpłynie na branżę gier.