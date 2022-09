Dakar Desert Rally – trailer prezentuje auta z lat 80.

Na wideo widzimy dwa legendarne pojazdy z wyścigów z tamtych lat, to znaczy DAF Turbo-Twin i Ari Vatanen's Peugeot 405 Turbo 16. Obydwa samochody będą dostępne od premiery, jeśli kupimy tytuł w edycji Deluxe. I generalnie twórcy zapewniają, że DDR zaoferuje nam szereg licencjonowanych “motocykli, samochodów, ciężarówek, quadów i SSV”.

Dakar Desert Rally – data premiery i platformy

Ścigałka ma trafić do sklepów już 4 października. Należy jej się spodziewać na pecetach (poprzez Steama i Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S. A jeśli chcecie przeczytać GRAM-owe pierwsze wrażenia z gry, to odsyłamy Was pod ten adres.