Czym i jak będziemy strzelać w Borderlands 4? Trzy firmy, więcej łupów, mniej legendarnych spluw

Gearbox opublikował nowy zwiastun Borderlands 4, który nie tylko prezentuje świeże spojrzenie na rozgrywkę, ale też ujawnia istotne zmiany w mechanice broni. Gra, której premierę niedawno przesunięto na 12 września, przyniesie ze sobą zupełnie nową jakość łupów – a to z pewnością ucieszy fanów serii.

Borderlands 4 z nowym systemem broni

Jak sugerowaliśmy wcześniej, jedną z największych nowości będą trzej nowi producenci uzbrojenia: Order, Ripper i Daedalus. Warto wyjaśnić, czym oni się różnią. Każdy z nich oferuje unikalny styl prowadzenia ognia – Order stawia na precyzyjne serie, Ripper to siła ognia w trybie pełnej automatyki (choć z wolniejszym przeładowaniem), a Daedalus umożliwia korzystanie z różnych typów amunicji, co czyni go wyjątkowo wszechstronnym.