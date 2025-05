Borderlands 4 w nowym zwiastunie. Gearbox pokazuje nowe mechaniki i misję fabularną

Akcja przedstawionej przez twórców Borderlands 4 misji rozgrywa się na Kairos – planecie, której mieszkańcy buntują się przeciwko władcy znanemu jako Timekeeper. Gracze odwiedzą cztery duże, połączone ze sobą strefy. Jedna z misji to wyprawa do Terminus Ranch z udziałem Amary z Borderlands 3, która poszukuje Lilith. Grupa próbuje też powstrzymać niebezpieczne eksperymenty prowadzone w tajnej placówce.

Podczas ostatniego State of Play mieliśmy okazję zobaczyć obszerny gameplay z Borderlands 4. Gearbox Software pokazało m.in. nową misję fabularną, sposoby poruszania się po świecie oraz szczegóły dotyczące planety Kairos. Ostatnio informowaliśmy o nowej dacie premiery gry , a to nie koniec wieści od deweloperów - właśnie otrzymaliśmy kilka kolejnych informacji wraz z materiałem z rozgrywki.

Nowe metody poruszania się, które zobaczymy w Borderlands 4 to m.in. Digirunner , szybujące loty, podwójne skoki i linki do przyciągania się do określonych punktów. Świat oferuje zmieniającą się pogodę, a wydarzenia poboczne są automatycznie dodawane do śledzenia. Na najnowszym nagraniu zobaczyliśmy również znanych bohaterów, w tym Zane, Moxxi i Claptrap.