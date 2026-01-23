Marathon podbija PlayStation. Mocny start w przedsprzedaży w PS Store

Niedawno informowaliśmy o świetnym starcie przedsprzedaży gry Marathon na Steamie. Po ogłoszeniu daty premiery i zaprezentowaniu edycji Kolekcjonerskiej oraz Deluxe, produkcja szybko trafiła do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się gier na platformie. Okazuje się, że Marathon radzi sobie również wyjątkowo dobrze w sklepie PlayStation.

Marathon przyciąga graczy przed premierą. Po Steamie przyszła kolej na PlayStation

Produkcja trafiła do pierwszej dziesiątki listy zamówień przedpremierowych w Stanach Zjednoczonych, i to jednocześnie w dwóch wersjach – standardowej oraz rozszerzonej. Co szczególnie istotne z perspektywy wydawcy, wyżej notowana jest droższa edycja Deluxe, która ustępuje miejsca jedynie takiemu tytułowi jak Resident Evil Requiem. W Polsce Marathon również cieszy się zainteresowaniem, znajdując się w top 10. Marathon znajduje się też w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się pre-orderów m.in. w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii.