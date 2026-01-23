Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon podbija PlayStation. Mocny start w przedsprzedaży w PS Store

Patrycja Pietrowska
2026/01/23 07:30
Marathon hitem przedsprzedaży na PlayStation.

Niedawno informowaliśmy o świetnym starcie przedsprzedaży gry Marathon na Steamie. Po ogłoszeniu daty premiery i zaprezentowaniu edycji Kolekcjonerskiej oraz Deluxe, produkcja szybko trafiła do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się gier na platformie. Okazuje się, że Marathon radzi sobie również wyjątkowo dobrze w sklepie PlayStation.

Marathon
Marathon

Marathon przyciąga graczy przed premierą. Po Steamie przyszła kolej na PlayStation

Produkcja trafiła do pierwszej dziesiątki listy zamówień przedpremierowych w Stanach Zjednoczonych, i to jednocześnie w dwóch wersjach – standardowej oraz rozszerzonej. Co szczególnie istotne z perspektywy wydawcy, wyżej notowana jest droższa edycja Deluxe, która ustępuje miejsca jedynie takiemu tytułowi jak Resident Evil Requiem. W Polsce Marathon również cieszy się zainteresowaniem, znajdując się w top 10. Marathon znajduje się też w ścisłej czołówce najlepiej sprzedających się pre-orderów m.in. w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii czy Australii.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, podobny trend widać również na platformie Steam. Krótko po potwierdzeniu daty premiery wyznaczonej na 5 marca 2026 roku, Marathon błyskawicznie trafił do zestawienia najlepiej sprzedających się gier.

Wkrocz do mrocznego świata science fiction na Tau Ceti IV: opuszczonej kolonii z rywalizującymi biegaczami, wrogimi siłami bezpieczeństwa UESC i nieprzewidywalnym środowiskiem. Przeszukując strefy w poszukiwaniu cennych przedmiotów z załogą lub samodzielnie, pełne napięcia chwile przeradzają się w dynamiczną walkę PvP. Wymiana ognia jest tu intensywna, zapasy ograniczone, a przygotowanie wynagradzane. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy raz jeszcze, że Marathon ma zadebiutować 5 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.thegamer.com/marathon-pre-order-playstation-store-chart/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

