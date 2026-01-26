Odyseja zyskała właśnie nieoczekiwaną gwiazdę w obsadzie. To raper

To może brzmieć zaskakująco. Christopher Nolan co prawda skompletował już gwiazdorską obsadę Odysei, ale ostatnio pojawiła się niespodzianka, która wywołała sporo komentarzy. Do filmu dołączył raper Travis Scott, który pojawił się w nowym 30-sekundowym spocie emitowanym podczas transmisji meczu AFC Championship w telewizji Fox. Fani są lekko skonsternowani.

Travis Scott w obsadzie Odysei – co na to fani?

Reakcje na udział Scotta są podzielone. Jego krótka kwestia w spocie została skrytykowana przez niektórych, ale najpewniej nie chodzi o dużą rolę – może pojawić się tylko w jednej scenie. Fani zastanawiają się jednak, kogo dokładnie gra popularny raper. Inni natomiast uważają, że albo to żart, albo ukryty easter egg. Okazuje się jednak, że casting jest prawdziwy. To najpewniej występ gościnny, którego ujawnienie ma pomóc w promocji widowiska – taką rolę pełni zaistniały szum w mediach społecznościowych.