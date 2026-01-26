Zaloguj się lub Zarejestruj

Odyseja zyskała właśnie nieoczekiwaną gwiazdę w obsadzie. To raper

Jakub Piwoński
2026/01/26 12:20
0
0

Travis Scott dołącza do gwiazdorskiej obsady widowiska Christophera Nolana. Fani są zaskoczeni i podzieleni.

To może brzmieć zaskakująco. Christopher Nolan co prawda skompletował już gwiazdorską obsadę Odysei, ale ostatnio pojawiła się niespodzianka, która wywołała sporo komentarzy. Do filmu dołączył raper Travis Scott, który pojawił się w nowym 30-sekundowym spocie emitowanym podczas transmisji meczu AFC Championship w telewizji Fox. Fani są lekko skonsternowani.

Travis Scott
Travis Scott

Travis Scott w obsadzie Odysei – co na to fani?

Reakcje na udział Scotta są podzielone. Jego krótka kwestia w spocie została skrytykowana przez niektórych, ale najpewniej nie chodzi o dużą rolę – może pojawić się tylko w jednej scenie. Fani zastanawiają się jednak, kogo dokładnie gra popularny raper. Inni natomiast uważają, że albo to żart, albo ukryty easter egg. Okazuje się jednak, że casting jest prawdziwy. To najpewniej występ gościnny, którego ujawnienie ma pomóc w promocji widowiska – taką rolę pełni zaistniały szum w mediach społecznościowych.

Scott ma już doświadczenie we współpracy z Nolanem, co uwiarygadnia te doniesienia. Jego utwór The Plan był motywem przewodnim w soundtracku do Tenet. Reżyser przyznał potem w wywiadzie dla GQ, że głos rapera stanowił kluczowy element wielomiesięcznej pracy nad muzyką do filmu.

GramTV przedstawia:

Odyseja to jedna z najbardziej ambitnych prób w dorobku reżysera. Nolan mierzy się z poematem Homera z VIII wieku p.n.e., dziełem od dekad uznawanym za wyjątkowo trudne do przeniesienia na język kina. Film koncentruje się na losach Odyseusza, granego przez Matta Damona, i jego długiej drodze do domu po wojnie trojańskiej.

Raper znalazł się wśród gwiazd takich jak Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal czy Mia Goth. Przypomnijmy, że premiera Odysei zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. To jeden z bardziej wyczekiwanych filmów tego roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/1/25/travis-scott-joins-christopher-nolans-the-odyssey-after-surprise-tv-spot-reveal

Tagi:

Popkultura
Hollywood
easter egg
Christopher Nolan
raper
Travis Scott
cameo
Odyssey
film przygodowy
Odyseja
gościnny występ
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112