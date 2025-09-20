Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy to on nakręci Obcy: Romulus 2? Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawa propozycja

Jakub Piwoński
2025/09/20 17:30
Pojawiło się interesujące nazwisko w kontekście przejęcia sequela hitu ubiegłego roku.

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Fede Álvarez zrezygnował z pracy przy kontynuacji Obcego: Romulus, pozostawiając fanów serii w niepewności co do przyszłości projektu. Decyzja twórcy wywołała falę spekulacji – czy była to dobrowolna rezygnacja, czy może efekt zakulisowych tarć ze studiem, a nawet Ridleyem Scottem?

Obcy: Romulus
Obcy: Romulus

Czy to on nakręci Obcy: Romulus 2?

Podczas HorrorBound Weekend Álvarez oraz jego wieloletni współpracownik Rodo Sayagues rozwiali część wątpliwości. Reżyser podkreślił, że od początku planował nakręcić tylko jeden film o Obcym. Choć sam nie stanie już za kamerą, wraz z Sayaguesem przygotował scenariusz do kontynuacji, która – jak zaznaczyli – zostanie powierzona „komuś innemu”.

I właśnie tu pojawia się najnowsza plotka: nazwisko Demiána Rugny, argentyńskiego reżysera stojącego za głośnym horrorem Gdy rodzi się zło (2023). Podczas panelu zarówno Álvarez, jak i Sayagues otwarcie wspomnieli o Rugnie, co wielu odebrało jako poważną sugestię, że to on może przejąć reżyserski fotel.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, byłby to wybór nieoczywisty, ale niezwykle ciekawy. Styl Rugny, pełen instynktownej grozy i brutalnej intensywności, mógłby nadać serii Obcy świeżości i powrotu do korzeni, na co od lat czekają fani.

Na razie nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, choć również podcast Alien: Perfect Organism powołuje się na źródło sugerujące, że Rugna rzeczywiście jest faworytem do reżyserii. Pewność powinniśmy zyskać wkrótce, ponieważ zdjęcia mają wystartować w październiku – chyba że nagła zmiana reżysera opóźni cały proces.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/19/demin-rugna-to-direct-alien-romulus-sequel

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


