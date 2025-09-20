Czy to on nakręci Obcy: Romulus 2? Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawa propozycja

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Fede Álvarez zrezygnował z pracy przy kontynuacji Obcego: Romulus, pozostawiając fanów serii w niepewności co do przyszłości projektu. Decyzja twórcy wywołała falę spekulacji – czy była to dobrowolna rezygnacja, czy może efekt zakulisowych tarć ze studiem, a nawet Ridleyem Scottem?

Czy to on nakręci Obcy: Romulus 2?

Podczas HorrorBound Weekend Álvarez oraz jego wieloletni współpracownik Rodo Sayagues rozwiali część wątpliwości. Reżyser podkreślił, że od początku planował nakręcić tylko jeden film o Obcym. Choć sam nie stanie już za kamerą, wraz z Sayaguesem przygotował scenariusz do kontynuacji, która – jak zaznaczyli – zostanie powierzona „komuś innemu”.