Czy to on nakręci Obcy: Romulus 2? Trzeba przyznać, że to bardzo ciekawa propozycja

Pojawiło się interesujące nazwisko w kontekście przejęcia sequela hitu ubiegłego roku.
Jeszcze niedawno informowaliśmy, że Fede Álvarez zrezygnował z pracy przy kontynuacji Obcego: Romulus, pozostawiając fanów serii w niepewności co do przyszłości projektu. Decyzja twórcy wywołała falę spekulacji – czy była to dobrowolna rezygnacja, czy może efekt zakulisowych tarć ze studiem, a nawet Ridleyem Scottem?
I właśnie tu pojawia się najnowsza plotka: nazwisko Demiána Rugny, argentyńskiego reżysera stojącego za głośnym horrorem Gdy rodzi się zło (2023). Podczas panelu zarówno Álvarez, jak i Sayagues otwarcie wspomnieli o Rugnie, co wielu odebrało jako poważną sugestię, że to on może przejąć reżyserski fotel.
GramTV przedstawia:
Jeśli te doniesienia się potwierdzą, byłby to wybór nieoczywisty, ale niezwykle ciekawy. Styl Rugny, pełen instynktownej grozy i brutalnej intensywności, mógłby nadać serii Obcy świeżości i powrotu do korzeni, na co od lat czekają fani.
Na razie nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, choć również podcast Alien: Perfect Organism powołuje się na źródło sugerujące, że Rugna rzeczywiście jest faworytem do reżyserii. Pewność powinniśmy zyskać wkrótce, ponieważ zdjęcia mają wystartować w październiku – chyba że nagła zmiana reżysera opóźni cały proces.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!