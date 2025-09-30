„Czy to jest naprawdę straszne?” – twórcy Resident Evil Requiem nie potrafią już odróżnić, co budzi grozę

Niedawno zobaczyliśmy Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2. Podczas ubiegłotygodniowego Tokyo Game Show reżyser Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, wraz z producentem Masato Kumazawą, udzielili serii wywiadów. W rozmowach tych rzucili światło na fundamentalną zmianę kierunku w najnowszej odsłonie serii, koncentrując się na powrocie do survival horroru.
Resident Evil Requiem – twórcy przyznają, że strach stał się chlebem powszednim
Nakanishi wskazał, że choć Resident Evil 7 skutecznie przywrócił serię do gatunku horroru, to już następny tytuł, Village, doprowadził do eskalacji elementów akcji. Decyzja o rezygnacji z podążania ścieżką wzmożonej akcji jest w pełni świadoma i motywowana doświadczeniami z poprzednich części.
Chociaż Resident Evil 7 powróciło do survival horroru, Village poszło bardziej w stronę akcji; podniosło poziom akcji względem siódemki. Nie chciałem, aby to była niekończąca się eskalacja akcji. Poczułem, że nadszedł czas, by pójść w przeciwnym kierunku – z powrotem w stronę horroru. – przekazał Nakanishi.
Nakanishi przyznał też w innym wywiadzie, dla IGN, że po tak długiej pracy nad elementami grozy, ekipa jest już znieczulona na strach. Zespół stracił zdolność do samodzielnej oceny, czy gra faktycznie jest przerażająca dla osób z zewnątrz.
Stworzyliśmy ich już tyle, że sami nie jesteśmy w stanie tego ocenić, dopóki ktoś inny w to nie zagra. Wewnętrznie pojawiła się więc obawa, zanim pokazaliśmy [grę] w formie hands-off na SGF i pierwszy raz w wersji hands-on na Gamescomie: czy to jest naprawdę straszne? Bo my już sami tego nie wiemy. To nasz chleb powszedni, coś, co tworzymy na co dzień.
Reżyser Nakanishi i producent Kumazama tonują też emocje wokół spekulacji i nieoficjalnych doniesień. Odradzają traktowania przecieków jako prawdziwych, odwołując się do plotek o potencjalnym pojawieniu się w grze Leona S. Kennedy’ego.
