„Czy to jest naprawdę straszne?” – twórcy Resident Evil Requiem nie potrafią już odróżnić, co budzi grozę

„Bo my już sami tego nie wiemy”.

Niedawno zobaczyliśmy Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2. Podczas ubiegłotygodniowego Tokyo Game Show reżyser Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, wraz z producentem Masato Kumazawą, udzielili serii wywiadów. W rozmowach tych rzucili światło na fundamentalną zmianę kierunku w najnowszej odsłonie serii, koncentrując się na powrocie do survival horroru.

Resident Evil Requiem – twórcy przyznają, że strach stał się chlebem powszednim

Nakanishi wskazał, że choć Resident Evil 7 skutecznie przywrócił serię do gatunku horroru, to już następny tytuł, Village, doprowadził do eskalacji elementów akcji. Decyzja o rezygnacji z podążania ścieżką wzmożonej akcji jest w pełni świadoma i motywowana doświadczeniami z poprzednich części.