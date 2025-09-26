Zaloguj się lub Zarejestruj

Capcom pokazuje Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2. Jakość zaskakuje

Mikołaj Berlik
2025/09/26 12:00
Na Tokyo Game Show 2025 pokazano pierwszą rozgrywkę z Resident Evil Requiem na Switch 2.

Capcom przywiózł na Tokyo Game Show 2025 grywalną wersję Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2, dając graczom i dziennikarzom okazję do sprawdzenia, jak prezentuje się najnowsza odsłona kultowej serii na nowej konsoli. Premiera gry zaplanowana jest na początek 2026 roku, a produkcja od miesięcy znajduje się na liście najbardziej wyczekiwanych tytułów Capcomu.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Capcom prezentuje jakość wersji na Switch 2

Początkowo Resident Evil Requiem zapowiedziano na PS5, Xbox Series X|S i PC, jednak kilka tygodni temu deweloperzy potwierdzili, że gra trafi również na Nintendo Switch 2. Decyzja ta natychmiast wywołała entuzjazm wśród graczy, którzy zastanawiali się, jak survival horror poradzi sobie na przenośnym sprzęcie. Wersja z TGS 2025 rozwiewa wątpliwości – uczestnicy targów chwalą jakość grafiki, szczegółowe lokacje i mroczny klimat, który udało się zachować na mniejszym ekranie.

Fragment rozgrywki, który trafił do sieci, pokazuje płynną akcję i pełnoprawne doświadczenie znane z innych platform. Gracze zgodnie przyznają, że to jeden z najważniejszych tytułów zmierzających na Switch 2, a konsola Nintendo zyskuje poważny argument w rywalizacji o fanów gatunku. Wiele wskazuje na to, że Capcom przygotował port, który nie ustępuje wersjom na sprzęty nowej generacji.

Resident Evil Requiem zadebiutuje na początku 2026 roku na PS5, Xbox Series X|S, PC i Nintendo Switch 2. Tokyo Game Show potwierdziło, że posiadacze nowej konsoli Nintendo mogą liczyć na pełnoprawne doświadczenie survival horroru.

