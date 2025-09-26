Capcom pokazuje Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2. Jakość zaskakuje

Capcom przywiózł na Tokyo Game Show 2025 grywalną wersję Resident Evil Requiem na Nintendo Switch 2, dając graczom i dziennikarzom okazję do sprawdzenia, jak prezentuje się najnowsza odsłona kultowej serii na nowej konsoli. Premiera gry zaplanowana jest na początek 2026 roku, a produkcja od miesięcy znajduje się na liście najbardziej wyczekiwanych tytułów Capcomu.

Capcom prezentuje jakość wersji na Switch 2

Początkowo Resident Evil Requiem zapowiedziano na PS5, Xbox Series X|S i PC, jednak kilka tygodni temu deweloperzy potwierdzili, że gra trafi również na Nintendo Switch 2. Decyzja ta natychmiast wywołała entuzjazm wśród graczy, którzy zastanawiali się, jak survival horror poradzi sobie na przenośnym sprzęcie. Wersja z TGS 2025 rozwiewa wątpliwości – uczestnicy targów chwalą jakość grafiki, szczegółowe lokacje i mroczny klimat, który udało się zachować na mniejszym ekranie.

