Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows z nową klasą. Scholar potrafi łączyć wrogów jednym zaklęciem

Mikołaj Berlik
2025/11/26 09:15
Scholar w Elden Ring Nightreign może zmienić podejście do walki dzięki umiejętności łączenia przeciwników.

W sieci pojawił się pierwszy materiał prezentujący Scholara – jedną z dwóch nowych klas Nightfarer, które trafią do Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows. To kolejna zapowiedź przed premierą dodatku zaplanowaną na 4 grudnia i jednocześnie potwierdzenie, że DLC rozwinie system walki o nowe, bardziej techniczne możliwości.

Elden Ring Nightreign

Elden Ring Nightreign – Scholar i jego umiejętności

Scholar korzysta z cane sworda i potrafi jednocześnie spowalniać grupy przeciwników. Największe wrażenie robi jednak jego Ultimate – umiejętność łącząca kilku wrogów w jeden łańcuch obrażeń”. Cios zadany jednemu przeciwnikowi przenosi się na pozostałych, co może diametralnie zmienić przebieg najtrudniejszych starć.

Mechanika ta została pokazana podczas walki z Librą i jego klonami Condemned. To jeden z bardziej wymagających momentów rozszerzenia, ponieważ klony skalują się z poziomem postaci. Dzięki połączeniu przeciwników Scholar jest w stanie wyrównać szanse, zwłaszcza gdy gracz korzysta z potężniejszych ataków, takich jak Onslaught Stake od Wylder.

W zależności od zdobywanych Relics Scholar ma rozwijać zupełnie nowe warianty umiejętności. To jednak dopiero połowa zapowiedzi – druga klasa Nightfarer zostanie ujawniona w najbliższych dniach. The Forsaken Hollows zaoferuje również Shifting Earth, dwóch Day Three bossów oraz dodatkową zawartość, wycenioną na 15 dolarów.

Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows zadebiutuje 4 grudnia na wszystkich platformach.

Źródło:https://gamingbolt.com/elden-ring-nightreign-the-forsaken-hollows-new-scholar-class-can-link-enemies-for-shared-damage

Tagi:

News
FromSoftware
From Software
RPG
zwiastun
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows
Elden Ring Nightreign
Elden Ring
