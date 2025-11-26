Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows z nową klasą. Scholar potrafi łączyć wrogów jednym zaklęciem

Scholar w Elden Ring Nightreign może zmienić podejście do walki dzięki umiejętności łączenia przeciwników.
W sieci pojawił się pierwszy materiał prezentujący Scholara – jedną z dwóch nowych klas Nightfarer, które trafią do Elden Ring Nightreign– The Forsaken Hollows. To kolejna zapowiedź przed premierą dodatku zaplanowaną na 4 grudnia i jednocześnie potwierdzenie, że DLC rozwinie system walki o nowe, bardziej techniczne możliwości.
Elden Ring Nightreign – Scholar i jego umiejętności
Scholar korzysta z cane sworda i potrafi jednocześnie spowalniać grupy przeciwników. Największe wrażenie robi jednak jego Ultimate – umiejętność łącząca kilku wrogów w jeden „łańcuch obrażeń”. Cios zadany jednemu przeciwnikowi przenosi się na pozostałych, co może diametralnie zmienić przebieg najtrudniejszych starć.
Mechanika ta została pokazana podczas walki z Librą i jego klonami Condemned. To jeden z bardziej wymagających momentów rozszerzenia, ponieważ klony skalują się z poziomem postaci. Dzięki połączeniu przeciwników Scholar jest w stanie wyrównać szanse, zwłaszcza gdy gracz korzysta z potężniejszych ataków, takich jak Onslaught Stake od Wylder.
GramTV przedstawia:
W zależności od zdobywanych Relics Scholar ma rozwijać zupełnie nowe warianty umiejętności. To jednak dopiero połowa zapowiedzi – druga klasa Nightfarer zostanie ujawniona w najbliższych dniach. The Forsaken Hollows zaoferuje również Shifting Earth, dwóch Day Three bossów oraz dodatkową zawartość, wycenioną na 15 dolarów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!