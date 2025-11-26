Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows z nową klasą. Scholar potrafi łączyć wrogów jednym zaklęciem

W sieci pojawił się pierwszy materiał prezentujący Scholara – jedną z dwóch nowych klas Nightfarer, które trafią do Elden Ring Nightreign – The Forsaken Hollows. To kolejna zapowiedź przed premierą dodatku zaplanowaną na 4 grudnia i jednocześnie potwierdzenie, że DLC rozwinie system walki o nowe, bardziej techniczne możliwości.

Elden Ring Nightreign – Scholar i jego umiej ętności

Scholar korzysta z cane sworda i potrafi jednocześnie spowalniać grupy przeciwników. Największe wrażenie robi jednak jego Ultimate – umiejętność łącząca kilku wrogów w jeden „łańcuch obrażeń”. Cios zadany jednemu przeciwnikowi przenosi się na pozostałych, co może diametralnie zmienić przebieg najtrudniejszych starć.