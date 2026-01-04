Czy to remaster The Sims 4? Wyciek dzieli graczy i rodzi pytania o sens projektu

Niedawno informowaliśmy o zbliżającym się nowym rozszerzeniu do The Sims 4, a tymczasem w sieci pojawiły się kolejne doniesienia, które ponownie rozgrzały społeczność fanów serii. Tym razem chodzi o niepotwierdzony remaster gry. Ten wyciek może sugerować, jak gra w odnowionej wersji może wyglądać.
Wyciekł remaster The SIms 4
Iskrą zapalną okazał się obraz udostępniony przez Sims Community, jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o marce. Serwis twierdzi, że otrzymał e-mail z załącznikiem prezentującym materiał promocyjny tajemniczego Projektu X. Trudno powiedzieć, na ile te doniesienia są wiarygodne.
Na grafice widzimy cztery postacie utrzymane w charakterystycznym stylu The Sims 4, jednak z wyraźnie dopracowanymi detalami i bardziej „wygładzonym” wyglądem. Całość uzupełnia kultowy Plumbob oraz hasło „Twórz poza granicami”. Nazwa pliku – „TSX_MATERIAL_SIMS_EXPLORATORY” – sugeruje, że może to być wczesny, testowy materiał, być może związany z wersją demonstracyjną.
Warto podkreślić, że EA nie potwierdziło istnienia remastera, a wszystkie informacje mają charakter plotek i spekulacji. Mimo to reakcje graczy są podzielone. Część społeczności pozytywnie ocenia zachowanie estetyki The Sims 4 i cieszy się, że seria nie zmierza w zupełnie innym kierunku. Inni zwracają uwagę, że gra z 2014 roku wciąż jest aktywnie wspierana aktualizacjami i DLC, więc remaster może wydawać się przedwczesny.
Pojawiają się też pytania o cenę i zawartość potencjalnej odświeżonej wersji. Przy dodatkach, których łączny koszt przekracza 1500 dolarów, wielu fanów obawia się konieczności ponownego płacenia za znaną już zawartość. Na razie jednak pozostaje to w sferze domysłów – Projekt X nadal pozostaje tajemnicą.
