Czy sukces Clair Obscur: Expedition 33 wpłynie na Final Fantasy? Gatunek jRPG przeżywa właśnie renesans

Clair Obscur: Expedition 33 to nowa marka stworzona przez stosunkowo małe francuskie studio, która zdołała wywołać wielkie poruszenie. Może to moment w którym seria Final Fantasy powinna wrócić do korzeni?

Rok 2025 obfituje w znakomite premiery gier wideo. Tytuły takie jak Kingdom Come: Deliverance 2 czy Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii podbijają listy sprzedaży i serca graczy na całym świecie. Do tego grona dołącza wyjątkowe Clair Obscur: Expedition 33 i nie bez powodu. W branży, która często unika ryzyka i powiela sprawdzone schematy, Clair Obscur: Expedition 33 wyróżnia się odwagą w eksperymentowaniu, nowatorskim podejściem do narracji, sprytną mechaniką rozgrywki i unikalnym systemem progresji, który jest zarówno złożony, jak i satysfakcjonujący. Inni twórcy powinni brać z tej gry przykład, w szczególności Square Enix.

Czy dzięki Clair Obscure, Final Fantasy wróci do korzeni?

Żeby nie było zbyt różowo w kwestii innowacyjności, warto zaznaczyć, że Clair Obscure czerpie pełnymi garściami z klasyków gatunku, szczególnie japońskich RPG-ów z lat 90. i początku 2000. To właśnie ta inspiracja sprawia, że Clair Obscur przypomina o sile klasycznej formuły RPG i staje się dowodem na to, że warto do niej wrócić. Fani serii Final Fantasy mają nadzieję, że temat podłapie także Square Enix i wróci do tego czym FF zdobyło serca graczy, zamiast tworzyć kolejną, schematyczną grę akcji.