Czy serial Fallout śmieszy tylko zagorzałych fanów gry? Sugestia gracza wywołała gorącą dyskusję

Ci, którzy na serial najbardziej narzekają, najwyraźniej nie grali w pierwsze gry serii.
Wokół drugiego sezonu serialowego Fallouta zrobiło się gorąco. Produkcja Amazona wciąż zbiera głównie pozytywne recenzje. Jest tylko jedno ale. Część widzów zaczęła punktować humor, sposób przedstawienia frakcji czy decyzje fabularne związane z lore – zwłaszcza w kontekście New Vegas. Z czasem pojawiła się teoria, że źródłem konfliktu nie są same błędy twórców, lecz… różne doświadczenia fanów z serią.
Fallout – czy serial śmieszy tylko zagorzałych fanów gry?
Jeden z graczy zasugerował na Reddit, że krytyka płynie głównie ze strony odbiorców znających wyłącznie nowsze odsłony cyklu, a nie klasyczne Fallouty z lat 90. Jego wpis rozpalił dyskusję do czerwoności.
Od nieustannych narzekań na humor, do „prawdziwego przedstawienia” niektórych frakcji, stało się dla mnie jasne, że większość internetowej fanbazy to ludzie z obozu Fallout NV czy Fallouta 3/4/76 (…) Jeśli myślicie, że humor jest zbyt slapstickowy, to nigdy nie przeżylibyście w oryginałach (szczególnie w „dwójce”!). (…) Rzeczy się zmieniają i dobrze. — ScottishWargamer
Choć autor teorii spotkał się także z falą hejtu, szybko odezwali się gracze pamiętający pierwsze części serii. Przywoływali konkretne przykłady absurdalnego, momentami bezczelnego humoru.
Fallout 2 miał dosłownie opcję, by zrobić prank telefoniczny dzwoniąc do żołnierza Enklawy… Jedną z opcji dialogowych było: „Nie głosowałem na niego. Jedyne o czym myślał to, żeby ‘zaliczyć’…” — PuzzleheadedLink89
Inni ironizowali z samych fanów:
Naprawdę przypominają żart. ‘Nie zadzieraj z nami, fanami Fallouta, bo nawet nie gramy w nasze gry.’ — Infamous-GoatThief
W tle tej burzy pojawia się jednak ważniejsze pytanie: czy serial powinien być w pełni zrozumiały dla widza, który nigdy nie uruchomił żadnej gry? Wielu uważa, że tak – i trudno się z tym nie zgodzić. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że twórcy świadomie przemycają w fabule smaczki, aluzje i ton znany przede wszystkim „prawdziwym” fanom klasyki. I to właśnie na tej linii rodzi się największy spór. Warto dodać, że drugi sezon na nowo rozpalił zaciekawienie grami, o czym pisaliśmy wcześniej tutaj.