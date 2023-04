Ryse 2 powstanie? Crytek pyta graczy o wspomnienia związane z Ryse: Son of Rome

Na początku ubiegłego roku Crytek potwierdziło, że pracuje nad Crysis 4. Zespół skupia się także na odświeżeniu wydanego w 2019 roku Hunt: Showdown. Niewykluczone jednak, że niemieckie studio szykuje również niespodziankę dla fanów Ryse: Son of Rome. Deweloperzy opublikowali bowiem wpis, który na nowo rozbudził nadzieję na powstanie kontynuacji wspomnianej produkcji.

Crytek wspomina Ryse: Son of Rome. Exclusive Microsoftu doczeka się kontynuacji?

Na oficjalnym profilu studia Crytek na portalu Twitter opublikowano w tym tygodniu wpis, w którym deweloperzy postanowili zapytać graczy o wspomnienia z Ryse: Son of Rome oraz podróżą głównego bohatera. Za kilka miesięcy produkcja będzie obchodzić swoje 10. urodziny. Niewykluczone więc, że deweloperzy szykują jakąś niespodziankę związaną ze wspomnianym tytułem.



Warto wspomnieć, że w 2021 roku Nick Baker – branżowy insider i współzałożyciel XboxEra – informował, że Crytek pracuje nad kontynuacją Ryse: Son of Rome. Źródła dziennikarza donosiły wówczas, że rzekomy sequel trafi nie tylko na platformy Microsoftu, ale także na konsole Sony. Do tej pory nie doczekaliśmy się jednak oficjalnej zapowiedzi.



Na koniec przypomnijmy, że Ryse: Son of Rome zadebiutowało na rynku w listopadzie 2013 roku wyłącznie na konsolach Xbox One. Obecnie produkcja dostępna jest również na komputerach osobistych oraz Xbox Series X/S (wsteczna kompatybilność). Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Ryse: Son of Rome – recenzja.

Wczytywanie ramki mediów.