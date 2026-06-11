Humble Bundle z kompletną biblioteką Inkle. 10 gier Steam już za 54 zł

Humble Bundle ponownie sięga po mocną paczkę dla fanów gier narracyjnych. Tym razem w ramach Humble The Complete Inkle Library Bundle przygotowano zestaw produkcji studia Inkle, znanego z eksperymentalnych i fabularnych gier przygodowych. W najlepszym wariancie można otrzymać aż 10 tytułów Steam za 53,82 zł, co daje średnio około 5 zł za grę.

Humble The Complete Inkle Library Bundle – zawartość paczki

To jedna z bardziej kompletnych ofert tego typu, ponieważ oprócz gier dostępny jest także trzeci próg zawierający cyfrowe książki w formacie ePUB. Całość skupia się na narracji, eksploracji i nietypowych systemach wyborów, z których Inkle jest dobrze znane.