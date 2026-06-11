Humble Bundle z kompletną biblioteką Inkle. 10 gier Steam już za 54 zł

Narracyjne hity studia Inkle w jednym zestawie wraz z opcjonalnymi e-bookami.
Humble Bundle ponownie sięga po mocną paczkę dla fanów gier narracyjnych. Tym razem w ramach Humble The Complete Inkle Library Bundle przygotowano zestaw produkcji studia Inkle, znanego z eksperymentalnych i fabularnych gier przygodowych. W najlepszym wariancie można otrzymać aż 10 tytułów Steam za 53,82 zł, co daje średnio około 5 zł za grę.
Humble The Complete Inkle Library Bundle – zawartość paczki
To jedna z bardziej kompletnych ofert tego typu, ponieważ oprócz gier dostępny jest także trzeci próg zawierający cyfrowe książki w formacie ePUB. Całość skupia się na narracji, eksploracji i nietypowych systemach wyborów, z których Inkle jest dobrze znane.
Najtańszy próg za 40,40 zł obejmuje:
80 Days
Heaven’s Vault
Pendragon: Narrative Tactics
Overboard!
Sorcery! Parts 1 & 2
Sorcery! Part 3
Sorcery! Part 4
Drugi próg za 53,82 zł rozszerza zestaw o:
A Highland Song
Expelled!
TR-49
GramTV przedstawia:
Wszystkie te produkcje to pełne klucze Steam, obejmujące zarówno klasyczne przygodówki tekstowe, jak i bardziej eksperymentalne formy narracji.
Opcjonalny trzeci próg z książkami
Za około 89,93 zł otrzymujemy dodatkowo cztery cyfrowe książki Heaven’s Vault w formacie ePUB (łącznie ok. 1200 stron). To rozszerzenie skierowane głównie do osób zainteresowanych światem i zapleczem fabularnym gry.
Humble The Complete Inkle Library Bundle jest dostępny przez ograniczony czas.
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