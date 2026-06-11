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Humble Bundle z kompletną biblioteką Inkle. 10 gier Steam już za 54 zł

Mikołaj Berlik
2026/06/11 15:00
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Narracyjne hity studia Inkle w jednym zestawie wraz z opcjonalnymi e-bookami.

Humble Bundle ponownie sięga po mocną paczkę dla fanów gier narracyjnych. Tym razem w ramach Humble The Complete Inkle Library Bundle przygotowano zestaw produkcji studia Inkle, znanego z eksperymentalnych i fabularnych gier przygodowych. W najlepszym wariancie można otrzymać aż 10 tytułów Steam za 53,82 zł, co daje średnio około 5 zł za grę.

Humble Bundle
Humble Bundle

Humble The Complete Inkle Library Bundle – zawartość paczki

To jedna z bardziej kompletnych ofert tego typu, ponieważ oprócz gier dostępny jest także trzeci próg zawierający cyfrowe książki w formacie ePUB. Całość skupia się na narracji, eksploracji i nietypowych systemach wyborów, z których Inkle jest dobrze znane.

Najtańszy próg za 40,40 zł obejmuje:

  • 80 Days
  • Heaven’s Vault
  • Pendragon: Narrative Tactics
  • Overboard!
  • Sorcery! Parts 1 & 2
  • Sorcery! Part 3
  • Sorcery! Part 4

Drugi próg za 53,82 zł rozszerza zestaw o:

  • A Highland Song
  • Expelled!
  • TR-49

GramTV przedstawia:

Wszystkie te produkcje to pełne klucze Steam, obejmujące zarówno klasyczne przygodówki tekstowe, jak i bardziej eksperymentalne formy narracji.

Opcjonalny trzeci próg z książkami

Za około 89,93 zł otrzymujemy dodatkowo cztery cyfrowe książki Heaven’s Vault w formacie ePUB (łącznie ok. 1200 stron). To rozszerzenie skierowane głównie do osób zainteresowanych światem i zapleczem fabularnym gry.

Humble The Complete Inkle Library Bundle jest dostępny przez ograniczony czas.

Tagi:

promocja
Humble Bundle
Humble Store
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
zestaw
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112