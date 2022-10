Kingpin w Marvel’s Spider-Man 2? Aktor chciałby znów wcielić się w złoczyńcę

W zeszłym tygodniu deweloperzy ze studia Insomniac Games zapewnili, że prace nad Marvel’s Spider-Man 2 przebiegają sprawnie, a premiera gry nadal planowana jest na przyszły rok. Niestety wciąż nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat wspomnianej produkcji. Tymczasem Travis Willingham – aktor, który wcielił się w rolę Kingpina w pierwszej odsłonie przygód Człowieka-Pająka z 2018 roku – przyznał, że chętnie ponownie zagrałby postać Wilsona Fiska.

Odtwórca roli Kingpina z Marvel’s Spider-Man chciałby wrócić do swojej postaci

Willingham w rozmowie z serwisem ComicBookMovie podkreślił, że Kingpin to „naprawdę świetna postać”. Aktor miło wspomina także sesje motion-capture, które – jak sam podkreśla – były „czystą przyjemnością”. Amerykanin zaznaczył również, że walka ze Spider-Manem, która ma miejsce na początku historii przygotowanej przez deweloperów z Insomniac Games, „była niesamowita”.



Redakcja ComicBookMovie zapytała oczywiście Willinghama, czy chciałby w przyszłości wrócić do roli Kingpina. Aktor odpowiedział, że jeśli tylko twórcy ponownie zdecydują się umieścić w swojej produkcji postać Wilsona Fiska, to „z przyjemnością” jeszcze raz wcieli się we wspomnianą postać.



Jak wspomnieliśmy wyżej, wciąż nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat Marvel’s Spider-Man 2. Wiadomo, że w grze pojawi się Venom oraz Kraven Łowca, ale z pewnością nie będą to jedyni złoczyńcy, z którymi będzie musiał mierzyć się Spider-Man. Niewykluczone więc, że w produkcji przygotowywanej przez deweloperów z Insomniac Games znajdzie się również miejsce dla Kingpina.



Na koniec przypomnijmy, że Marvel’s Spider-Man 2 powstaje z myślą o konsolach PlayStation 5. Jak wspomnieliśmy wyżej, gra ma zadebiutować na rynku w przyszłym roku. Dokładna data premiery produkcji nie jest jednak znana. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja ma przedstawić znacznie mroczniejszą historię niż pierwsza część.