Czy Johnny Depp może powrócić do Piratów z Karaibów? Disney potrzebuje tego filmu, ale boi się ryzyka

Dyrektor wykonawczy firmy Walt Disney, Sean Bailey, przedstawił nowe informacje na temat przyszłości serii Piratów z Karaibów i potencjalnego powrotu Johnny'ego Deppa. Jak wiadomo seria powstawała w latach od 2003 do 2017 roku i doczekała się w sumie pięciu odsłon. Każdy z tych filmów był hitem kasowym, a później przyszedł czas skandalu związanego z osobą Deppa i jego byłej zony, co skłoniło wytwórnię do rozstania się z gwiazdorem. To dlatego szósta część wciąż nie powstała, a fani mają wątpliwości co do przyszłości serii.

W wywiadzie dla The New York Times Bailey omawiał przyszłość serii Piraci z Karaibów. Od ponad dekady jest prezesem Walt Disney Studios Motion Picture Production i ma ambitne plany na przyszłość, w tym wznowienie popularnej serii filmów. Ponadto, chociaż wydawało się, że Depp został skreślony, to obecnie Disney najwyraźniej też nie zamyka tych drzwi. Trudno się dziwić, przecież to ten aktor stworzył i stał się postacią Kapitana.