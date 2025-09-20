Czy da się zagrać w EA Sports FC 26 na Steam Decku?

Pytanie o kompatybilność gier z serii FC z przenośną konsolą Valve wraca przy premierze każdej nowej odsłony piłkarskiego hitu.

Premiera EA Sports FC 26 to duże wydarzenie dla fanów piłki nożnej, ale posiadacze Steam Decka znów muszą obejść się smakiem. Powód? Uciążliwy system EA AntiCheat, który od lat sprawia problemy z uruchamianiem gier tej firmy na urządzeniu Valve.

Steam Deck i FC 26 – to nie jest dobra para?

Choć wymagania sprzętowe FC 26 teoretycznie nie przekraczają możliwości Decka, to właśnie anty-cheat blokuje uruchomienie gry w systemie Linux, na którym działa konsola. To dokładnie ten sam problem, z którym zmagali się gracze przy wcześniejszych odsłonach serii.