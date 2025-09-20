Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy da się zagrać w EA Sports FC 26 na Steam Decku?

Jakub Piwoński
2025/09/20 18:30
Pytanie o kompatybilność gier z serii FC z przenośną konsolą Valve wraca przy premierze każdej nowej odsłony piłkarskiego hitu.

Premiera EA Sports FC 26 to duże wydarzenie dla fanów piłki nożnej, ale posiadacze Steam Decka znów muszą obejść się smakiem. Powód? Uciążliwy system EA AntiCheat, który od lat sprawia problemy z uruchamianiem gier tej firmy na urządzeniu Valve.

Steam Deck i FC 26
Steam Deck i FC 26 – to nie jest dobra para?

Choć wymagania sprzętowe FC 26 teoretycznie nie przekraczają możliwości Decka, to właśnie anty-cheat blokuje uruchomienie gry w systemie Linux, na którym działa konsola. To dokładnie ten sam problem, z którym zmagali się gracze przy wcześniejszych odsłonach serii.

Oficjalnie więc EA Sports FC 26 nie jest wspierane na Steam Decku. Istnieją jednak obejścia – gracze mogą zainstalować na urządzeniu system Windows i dopiero wtedy próbować uruchomić produkcję. To jednak rozwiązanie wymagające i pracochłonne, a wydajność bez dodatkowych technologii skalowania (np. AMD FSR) może pozostawiać sporo do życzenia.

Alternatywą pozostają przenośne konsole oparte na Windowsie, takie jak ROG Ally X czy Ayaneo 3, które radzą sobie z FC 26 bez większych problemów. Dopóki EA nie zdecyduje się na zmianę podejścia do swojego systemu anty-cheat, pytanie o natywną kompatybilność gier tej firmy ze Steam Deckiem będzie powracać przy każdej premierze.

Tagi:

News
EA
EA Sports
Steam Deck
FC 26
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


