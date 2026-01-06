Czy Cyberpunk 2077 byłby lepszą grą, gdyby posiadał dłuższy pierwszy akt? Reżyser gry odpowiada

Reżyser kreatywny Cyberpunka 2 stwierdził, że wydłużenie Aktu 1 w Cyberpunk 2077 nie uczyniłoby gry lepszą.

Cyberpunk 2077 przeszedł bardzo długą drogę. Od kontrowersyjnej premiery, często porównywanej do No Man’s Sky, po status największego finansowego sukcesu CD Projekt RED i jednej z najbardziej cenionych gier ostatnich lat. Mimo licznych poprawek i aktualizacji, część graczy wciąż uważa, że niektóre fragmenty gry mogłyby zostać bardziej rozbudowane, zwłaszcza wydarzenia poprzedzające kluczowy napad na Arasakę. Czy Akt 1 w Cyberpunk 2077 jest za krótki? Innego zdania w tym temacie jest Igor Sarzyński, reżyser filmowy Cyberpunk 2077, który obecnie pełni funkcję reżysera kreatywnego nadchodzącej kontynuacji. Jego zdaniem wydłużenie pierwszego aktu gry nie poprawiłoby całościowego doświadczenia:

Czy wydłużenie Aktu 1 (czyli wydarzeń przed napadem) w Cyberpunk 2077 uczyniłoby grę lepszą? Nie. To trochę jak twierdzenie, że powinniśmy spędzić więcej czasu na Tatooine z Lukiem farmerem, zanim wplącze się w całe to Jedi. Twórca nawiązuje tu do Gwiezdnych wojen: Nowej nadziei, gdzie początkowe sceny, choć istotne fabularnie, należą do najmniej dynamicznych fragmentów filmu. Sarzyński podkreślił też, że Cyberpunk 2077 to gra z otwartym światem, a tempo rozgrywki zależy od samego gracza: To gra open world — niektórzy potrafią spędzić w Watson nawet 20 godzin. Każdy wybiera własne tempo. Igor Sarzyński zaznaczył również, że główny cel pierwszego aktu, czyli “dojście na szczyt”, mógłby przerodzić się w chaotyczne i pozbawione napięcia doświadczenie, gdyby ten etap gry trwał zbyt długo: Bez wyraźnych stawek i presji byłoby to chaotyczne doświadczenie.

Kwestia tego, czy gracze spędzili wystarczająco dużo czasu z Jackiem, najlepszym przyjacielem V, przed napadem, zdaniem Sarzyńśkiego pozostaje subiektywna: Dla jednych to wystarczająco, dla innych nie. Biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że udało nam się zachować dobry balans. Twórca odniósł się także do często powracającej teorii, według której półroczny montaż pokazujący wspólne przygody V i Jackiego zawierał wyciętą zawartość: To nie jest wycięty content. Zawsze planowaliśmy to w ten sposób. W ostatnim czasie Sarzyński zdementował również mit, jakoby windy w Night City miały maskować ekrany ładowania. Jeśli chodzi o Cyberpunk 2, znany obecnie pod kryptonimem Project Orion, gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. CD Projekt RED potwierdziło jednak, że w nadchodzących latach planuje znacznie rozbudować zespoły deweloperskie pracujące nad projektem. Dajcie znać czy początek Cyberpunka 2077 był dla was optymalny pod kątem długości, czy jednak chętnie byście coś zmienili.