Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy Cyberpunk 2077 byłby lepszą grą, gdyby posiadał dłuższy pierwszy akt? Reżyser gry odpowiada

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/06 13:30
3
0

Reżyser kreatywny Cyberpunka 2 stwierdził, że wydłużenie Aktu 1 w Cyberpunk 2077 nie uczyniłoby gry lepszą.

Cyberpunk 2077 przeszedł bardzo długą drogę. Od kontrowersyjnej premiery, często porównywanej do No Man’s Sky, po status największego finansowego sukcesu CD Projekt RED i jednej z najbardziej cenionych gier ostatnich lat. Mimo licznych poprawek i aktualizacji, część graczy wciąż uważa, że niektóre fragmenty gry mogłyby zostać bardziej rozbudowane, zwłaszcza wydarzenia poprzedzające kluczowy napad na Arasakę.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Czy Akt 1 w Cyberpunk 2077 jest za krótki?

Innego zdania w tym temacie jest Igor Sarzyński, reżyser filmowy Cyberpunk 2077, który obecnie pełni funkcję reżysera kreatywnego nadchodzącej kontynuacji. Jego zdaniem wydłużenie pierwszego aktu gry nie poprawiłoby całościowego doświadczenia:

Czy wydłużenie Aktu 1 (czyli wydarzeń przed napadem) w Cyberpunk 2077 uczyniłoby grę lepszą? Nie. To trochę jak twierdzenie, że powinniśmy spędzić więcej czasu na Tatooine z Lukiem farmerem, zanim wplącze się w całe to Jedi.

Twórca nawiązuje tu do Gwiezdnych wojen: Nowej nadziei, gdzie początkowe sceny, choć istotne fabularnie, należą do najmniej dynamicznych fragmentów filmu. Sarzyński podkreślił też, że Cyberpunk 2077 to gra z otwartym światem, a tempo rozgrywki zależy od samego gracza:

To gra open world — niektórzy potrafią spędzić w Watson nawet 20 godzin. Każdy wybiera własne tempo.

Igor Sarzyński zaznaczył również, że główny cel pierwszego aktu, czyli “dojście na szczyt”, mógłby przerodzić się w chaotyczne i pozbawione napięcia doświadczenie, gdyby ten etap gry trwał zbyt długo:

Bez wyraźnych stawek i presji byłoby to chaotyczne doświadczenie.

GramTV przedstawia:

Kwestia tego, czy gracze spędzili wystarczająco dużo czasu z Jackiem, najlepszym przyjacielem V, przed napadem, zdaniem Sarzyńśkiego pozostaje subiektywna:

Dla jednych to wystarczająco, dla innych nie. Biorąc wszystko pod uwagę, uważam, że udało nam się zachować dobry balans.

Twórca odniósł się także do często powracającej teorii, według której półroczny montaż pokazujący wspólne przygody V i Jackiego zawierał wyciętą zawartość:

To nie jest wycięty content. Zawsze planowaliśmy to w ten sposób.

W ostatnim czasie Sarzyński zdementował również mit, jakoby windy w Night City miały maskować ekrany ładowania. Jeśli chodzi o Cyberpunk 2, znany obecnie pod kryptonimem Project Orion, gra nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. CD Projekt RED potwierdziło jednak, że w nadchodzących latach planuje znacznie rozbudować zespoły deweloperskie pracujące nad projektem. Dajcie znać czy początek Cyberpunka 2077 był dla was optymalny pod kątem długości, czy jednak chętnie byście coś zmienili.

Źródło:https://gamingbolt.com/cyberpunk-2-creative-director-says-extending-act-1-of-2077-wouldnt-make-the-game-better

Tagi:

News
CD Projekt RED
gra akcji
RPG
Cyberpunk 2077
cyberpunk
science fiction
fantasy
wypowiedź
sci-fi
Cyberpunk: Orion
gra fabularna
RPG akcji
Cyberpunk 2
Igor Sarzyński
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
3
GThoro
Gramowicz
Dzisiaj 14:44

Mnie z kolei pierwszy akt odrzucił bo wybory nic nie zmieniały, a potem pościg na szynach (wybrałem nomada). W ogóle nie sprzedało mi to gry i przestałem grać, żałuję, że refunda zrobić nie mogłem już bo 4h grałem łącznie (przez crashe).

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 14:25

Pierwszy akt jest taki, jak powinien być. Wprowadza szybko, ale już na starcie możemy wybrać różne ścieżki.

Tego samego brakuje mi w późniejszych etapach gry - przydałoby się więcej ścieżek do wyboru, którymi moglibyśmy podążyć, żeby np. za każdym razem zobaczyć inne lokacje, poznać innych ludzi, związać się z innymi grupami. 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:53

Moja odpowiedź: NIE. Jedyne co by się zmieniło to nasze przywiązanie do Jackiego. Tyle. 

Gra też jest długa. Więc to nie jest tak że dorzucenie paru godzin jakoś by coś naprawiło. 

Samej zawartości też nie brakuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o dodatek. 

Problem Cyberpunka leży gdzie indziej. Żeby nie było to fantastyczna gra. I znowu ją ogrywam teraz kiedy sprzęt zmieniłem i mogę odpalić max detale. Ale jednak brakuje znaczących wyborów poza misją Pickup i finałem. 

Z tego co rozumiem problemem był właśnie rozmiar gry. Dużo zawartości + mnóstwo wersji językowych z aktorami - każda nowa ścieżka kosztuje. Nie mniej jednak wolałbym jakby uwalili parę godzin z gry i dorzucili więcej ścieżek niż to co dostaliśmy. 

Co nie zmienia faktu że generalnie branża gier leży na pysku więc mimo wszystko gra to nadal jeden z najlepszych RPG na rynku. 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112