Gracz odkrywa najstarsze budynki w GTA 5 i zachwyca się detalami Los Santos

Grand Theft Auto 5 to swoisty fenomen. Tytuł ten ukazał się przecież 13 lat temu, by ostatecznie otrzymywać nowy wydania na 3. następujących po sobie generacjach.

Niemniej mimo upływu lat społeczności nadal udaje się odkrywać pewne związane z GTA 5 ciekawostki. Związane np. z architekturą i historią. Które budowle w Los Santos zasługują na miano najstarszych? A zastanawialiście się kiedyś, jakie konkretnie budynki znajdujące się w Los Santos możemy nazwać najstarszymi? Nawet jeżeli nie, to zrobił to za was youtuber o nicku Any Austin. Potem zaczął badać temat, aż wreszcie przygotował trwający 20 minut materiał opowiadający o budowlach obecnych w GTA 5. Nie ma się jednak co dziwić, że powstał na ten temat tak długi materiał. Wszak w mieście, w którym dzieje się akcja ostatniego jak dotychczas Grand Theft Auto, twórcy z Rockstara umieścili ponad 2 tysiące budynków. Przyjrzenie się wszystkim im z pewnością było zajęciem bardzo czasochłonnym.

Niemniej już na starcie Austin uprzedza nas, że nie mamy co liczyć, iż na tytuł najstarszego zapracuje któryś z wieżowców. I trudno tutaj o zaskoczenie, bo przecież niektóre z drapaczy chmur w momencie, gdy dziej się akcja gry, nie zostały nawet jeszcze ukończone. Z duża dozą prawdopodobieństwa pod tę kategorię nie będą podpadać luksusowe rezydencje w Vinewood. W związki z tym youtuber postanowił rozpocząć swoje “śledztwo” w znajdującej się niedaleko lotniska dzielnicy znanej jako La Puerta. Jest to zresztą wybór jak najbardziej trafny, bo przecież gołym okiem widać, jak bardzo ząb czasu nadgryzł ten obszar Los Santos. Co ciekawe, by ustalić wiek poszczególnych budowli, Austin analizował np. rodzaj dachów czy też okien, co dawało mu pewne rozeznanie w kwestii epoki powstania budynku. Jednym z kandydatów jest np. fabryka z dziwnym, przypominającym zęby rekina zwieńczeniem, chociaż na terenie wspomnianego lotniska znajdziemy podobny przybytek. Przybytek, dodajmy, prawdopodobnie młodszy, co twórca ustalił na podstawie dekoracji w pierwszej wspomnianej fabryce, które w latach 20-30. miały przestać być stosowane, a których faktycznie brakuje w fabryce numer dwa.

GramTV przedstawia:

Kolejnym tropem jest dzielnica Davis, gdzie objawia się nowy “lider” poszukiwań. To wyposażony w łukowe otwory budynek, pozbawiony stalowej ramy wspomagającej ściany nośne. Taki sposób konstrukcji ma wskazywać na powstanie obiektu w okolicach 1900-1910 roku. Przebieżka przez kolejne regiony nie przynosi zmiany i dopiero przy rzece udaje się odkryć budynek restauracji, którego dekoracje pozwalają domniemywać, iż mógł on zostać zbudowany już w 1880 roku. Niemniej blisko tytułu najstarszej budowli w Los Santos był gotycki kościół w Paleto Bay, który prawdopodobnie ukończono w 1898 roku. W ogólnym rozrachunku Austin poświęcił wiele czasu na dokładne przeanalizowanie wszystkich szczegółów, które pozwalały mu założyć termin powstania poszczególnej budowli. Doprowadziło go to do konkluzji, iż kandydaci do miana najstarszego budynku są dwaj – wspomniane meksykańska restauracja i gotycki kościół. Oczywiście nie sposób poznać dokładnej “daty” oddania ich do użytku, ale sam fakt, że twórca oszacował ich potencjalny wiek może imponować. Niemniej już teraz youtuber powinien szykować się do podobnej analizy, ale tym razem wykonanej już w Grand Theft Auto 6, którego premiera już w listopadzie 2026.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

