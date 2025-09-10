Czy Atsu ma coś wspólnego z Jinem Sakaiem? Twórcy Ghost of Yotei rozwiewają wątpliwości

Już niebawem Ghost of Yotei ukaże się na rynku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że recenzje będziemy mogli przeczytać już tydzień przed premierą. Tymczasem twórcy rozwiali wątpliwości dotyczące jednej z kwestii – czy Atsu jest jakkolwiek spokrewniona lub w inny sposób połączona z Jinem Sakaiem?
Twórcy Ghost of Yotei o powiązaniach Atsu z Jinem Sakaiem
Reżyser gry, Nate Fox, w wywiadzie dla MinnMax potwierdził, że nadchodząca produkcja, której premiera planowana jest na 2 października, zaoferuje graczom zupełnie nową, niezależną opowieść. Fox podkreślił, że akcja Ghost of Yotei rozgrywa się ponad 300 lat po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima, co w naturalny sposób ma uzasadniać brak bezpośrednich powiązań. Na pytania o to, czy Jin Sakai pojawi się w nowej grze, czy nowa protagonistka, Atsu, jest z nim w jakikolwiek sposób spokrewniona, a nawet czy w ogóle o nim słyszała, odpowiedź była niezmienna: „Nie”.
Deweloperzy potwierdzili, że oba zakończenia Ghost of Tsushima są w pełni kanoniczne i ważne w kontekście odległej przyszłości przedstawionej w Ghost of Yotei. Reżyser zapewnił również, że gracze nie powinni oczekiwać żadnych bezpośrednich odniesień do wydarzeń z Ghost of Tsushima. Nowa odsłona ma stanowić zupełnie nową podróż, skupioną na nowej bohaterce i jej wyzwaniach.
Ghost of Yōtei to samodzielna opowieść, której akcja rozgrywa się na prowincji w XVII-wiecznej Japonii – 300 lat po wydarzeniach z cieszącej się uznaniem gry Ghost of Tsushima. Gracze wcielają się w Atsu – samotną najemniczkę dręczoną przez duchy przeszłości. Kobieta przemierza piękne, surowe tereny północnej Japonii w poszukiwaniu zemsty, polując na ludzi, którzy wiele lat temu zamordowali jej rodzinę.
Szesnaście lat po śmierci swojej rodziny Atsu, wędrując po wyspie Ezo śladem grupy sześciu bandytów, dociera do nieodkrytych obszarów – lecz znajduje tam znacznie więcej niż tylko zemstę.
Podczas swojej podróży kobieta pozna nieoczekiwanych sojuszników i nawiąże więzi, o których nawet jej się nie śniło. – brzmi opis gry.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku.
