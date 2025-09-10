Czy Atsu ma coś wspólnego z Jinem Sakaiem? Twórcy Ghost of Yotei rozwiewają wątpliwości

Już niebawem Ghost of Yotei ukaże się na rynku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że recenzje będziemy mogli przeczytać już tydzień przed premierą. Tymczasem twórcy rozwiali wątpliwości dotyczące jednej z kwestii – czy Atsu jest jakkolwiek spokrewniona lub w inny sposób połączona z Jinem Sakaiem?

Twórcy Ghost of Yotei o powiązaniach Atsu z Jinem Sakaiem

Reżyser gry, Nate Fox, w wywiadzie dla MinnMax potwierdził, że nadchodząca produkcja, której premiera planowana jest na 2 października, zaoferuje graczom zupełnie nową, niezależną opowieść. Fox podkreślił, że akcja Ghost of Yotei rozgrywa się ponad 300 lat po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima, co w naturalny sposób ma uzasadniać brak bezpośrednich powiązań. Na pytania o to, czy Jin Sakai pojawi się w nowej grze, czy nowa protagonistka, Atsu, jest z nim w jakikolwiek sposób spokrewniona, a nawet czy w ogóle o nim słyszała, odpowiedź była niezmienna: „Nie”.