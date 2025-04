Członkowie zespołu Stone Temple Pilots zdradzają, kiedy Scott Weiland zszedł na złą drogę i zaczął niszczyć sobie życie

W najnowszym podcaście The Magnificent Others prowadzonym przez Billy’ego Corgana (Smashing Pumpkins), bracia Robert i Dean DeLeo opowiedzieli o relacjach w zespole i o tym, kiedy zauważyli zmianę w zachowaniu Weinlanda, która wiązała się z pogłębiającym się uzależnieniem. Robert wspomina:

Scott przyszedł w kiepskim stanie zdrowia. Zastanawialiśmy się: „Pakujemy się i kończymy?”. Wróciły dawne demony. Pamiętam, że po prostu powiedziałem: „Wiecie co? Ja pier... wracam do domu”.

Problemy wokalisty doprowadziły do rozpadu zespołu w 2003 roku. Scott dołączył wtedy do Velvet Revolver, a bracia DeLeo założyli grupę Army Of Anyone. Jednak w 2008 roku doszło do ponownego zejścia się Stone Temple Pilots – decyzji, której muzycy nie podjęli lekkomyślnie. Dean przyznał, że były pewne wątpliwości, natomiast Robert dodał, że mimo to gdzieś skromnie wierzyli, że to może się udać, ale Scott ponownie był problemem. Muzycy wspominają, że już pierwszy dzień prób przyniósł rozczarowanie:

Choć rzadko o tym mówimy, to niektóre z naszych albumów prawie nie zostały dokończone. Czasem siadało się z producentem Brendanem O’Brienem i padało pytanie: „Panowie, co robimy? Czy w ogóle skończymy tę płytę?”

Mimo to zespół zjednoczył się i działał razem do 2013 roku. Choć oficjalnie uznano, że Weiland zmarł w wyniku przypadkowego przedawkowania, jego żona Jamie Wachtel Weiland zakwestionowała to w ubiegłorocznym podcaście Appetite for Distortion:

Kiedy Scott zmarł, wielu ludzi powiedziało: „To tragiczne, ale oczywiście, że przedawkował”. A on k*a nie przedawkował! Próbowałam to wyjaśnić. On nie przedawkował.

Dodała, że główną przyczyną zgonu było 95-procentowe zablokowanie tętnicy wieńcowej, co było efektem wieloletniego uzależnienia od heroiny i palenia papierosów. Wkrótce po śmierci artysty jego żona napisała także emocjonalny list otwarty, w którym apelowała, by nie gloryfikować jego odejścia. Wspomniano również, że David Bowie próbował skontaktować się z Weilandem przed swoją śmiercią, by udzielić mu wsparcia i wysłuchać, jeśli chciałby porozmawiać o swoich problemach.

W zeszłym roku syn artysty, Noah Weiland, ujawnił, że pracuje nad nową piosenką zatytułowaną “Time Will Tell”, wykorzystującą niepublikowane wokale ojca. Nagranie to miało zostać zabezpieczone po próbie szantażu. Jak się okazało, nieznana osoba groziła ujawnieniem dema, jeśli Noah nie zapłaci dwóch tysięcy dolarów.

W hołdzie opublikowanym przez NME, Scott Weiland został nazwany „niedoskonałym geniuszem rock and rolla”, a jego śmierć określono jako „kolejne tragiczne odejście utalentowanego artysty”.