Czekacie na kolejne odcinki serialu Fallout? Zdjęcia do drugiego sezonu mają ruszyć już niebawem

Obecnie niewiele wiadomo na temat drugiego sezonu serialu Fallout. Tak czy inaczej, fakt, że prace nabierają tempa, mogą stanowić pocieszające wieści dla miłośników widowiska. Kiedy jednak kolejne odcinki będą gotowe do emisji – to pozostaje na ten moment tajemnicą. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne, dobre informacje.

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. Fallout to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało. 200 lat po apokalipsie spokojna mieszkanka przytulnego schronu przeciwatomowego jest zmuszona do powrotu na powierzchnię. Odkrywanie Pustkowia ją zaskakuje. – czytamy w opisie serialu na platformie Prime Video.