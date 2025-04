Czegoś takiego Marvel jeszcze nie próbował. To wyjaśnia brak Spider-Mana w Avengers: Doomsday

Rozpoczynają się zdjęcia do Avengers: Doomsday. Jeszcze w miniony weekend pojawiły się pierwsze zdjęcia aktorów w kostiumach swoich postaci na planie widowiska. Prace nad nowymi Avengersami potrwają przez kilka miesięcy, ale już latem Marvel rozpocznie produkcję kolejnego swojego filmu, czyli Spider-Mana 4. Niedawno film zyskał oficjalny tytuł, a twórcy obiecują, że będzie to zupełnie nowy początek dla serii o Pajączku. Wśród ogłoszonej obsady do Avengers: Doomsday zabrakło Toma Hollanda, chociaż fani wciąż liczą, że gwiazda zostanie ogłoszona w kolejnym ujawnieniu aktorów. Jednak Spider-Mana prawdopodobnie w ogóle zabraknie w nowej części superbohaterskiej serii. Wszystko dlatego, że akcja obu filmów będzie rozgrywała się w tym samym czasie.

Spider-Man 4 rozgrywać się będzie równolegle do Avengers: Doomsday

Marvelowi zdarzało się już wcześniej ukazywać te same wydarzenia z drugiej perspektywy, co miało miejsce chociażby w Ant-Man i Osa, ale wyłącznie w krótkiej scenie po napisach, która rozgrywała się przed finałem Avengers: Wojna bez granic. Podobnie miało to miejsce w przypadku Kapitan Marvel. Tym razem studio chce postawić na zupełną nowość i jak podał dziennikarz Jeff Sneider, Spider-Man: Brand New Day będzie rozgrywał się w tym samym momencie, gdy inni superbohaterowie będą walczyć z Doktorem Doomem.