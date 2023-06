CyberpunkXXX wygląda coraz lepiej na nowym gameplayu. Ale nadal jak gra żerująca na taniej sensacji

Studio niedawno wydało nowe demo swojej produkcji, a wraz z nim film prezentujący kolejne fragmenty rozgrywki. CyberpunkXXX wyraźnie został zainspirowany grą CD Projekt RED, na co wskazuje koło wyboru broni, a także czcionka i wiele innych elementów. Ale z Cyberpunkiem 2077 niewiele więcej ma to wspólnego, poza niezłym klimatem antyutopijnego miasta rządzonego przez wielkie korporacje.

Każde wielkie dzieło ma swojego taniego naśladowcę. Po sukcesie Cyberpunka 2077 od CD Projekt RED jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się inne produkcje osadzone w futurystycznych miastach niedalekiej przyszłości. Wiele z nich przepadło w odmętach steamowego sklepu, nie mogąc liczyć na żadną większą popularność. Wystarczyło jedynie nadać swojej produkcji kontrowersyjności, zarówno poprzez sugestywny tytuł, jak i jeszcze mniej niejednoznaczne grafiki promocyjne. GAMERFLEX Studios doskonale wiedziało, jak to uczynić i swoim CyberpunkXXX przebili się przez masę podobnych tytułów. I chociaż gameplaye unikają tego, czego fani po takim tytule mogliby oczekiwać, to produkcja nie prezentuje się aż tak źle, jak można byłoby przypuszczać.

Tytuł wygląda jednak bardzo budżetowo, zarówno pod względem artystycznym, jak i technicznym. Poza nieźle stworzonym, ale bardzo pustym miastem, gra razi kiepskim modelem strzelania, drewnianymi animacjami, czy modelami postaci wyjętymi z poprzedniej ery. Mimo to tytuł nie prezentuje się aż tak źle, jakby mógł na to wskazywać tytuł, który jak na razie, ma niewiele wspólnego z byciem „cyberpunkiem dla dorosłych”.

Gra zabiera nas do 2065 roku, w którym dochodzi do wojen, korupcji na szeroką skalę i zmian klimatycznych, które pustoszą cywilizację. Pozostali przy życiu ludzie żyją w cyber-miastach rozsianych po całym świecie. W CyberpunkXXX wcielamy się w jednego z dwóch dostępnych droidów-łowców wynajętych do pomocy przez frakcję, dążącej do obalenia „Rządu”, który zdobył władze ponad trzydzieści lat temu.

Demo gry dostępne jest obecnie wyłącznie dla osób, które wspierają grę w serwisie Pareon. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy GAMERFLEX Studios zdecyduje się na wydanie wersji demonstracyjnej dla wszystkich. CyberpunkXXX nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.