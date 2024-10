Cyberpunkowe battle royale podbija Epic Games Store. Solidny debiut we wczesnym dostępie

Jak informowaliśmy kilka dni temu, w ramach wczesnego dostępu zadebiutowało Off the Grid od Gunzilla Games . Za tytuł odpowiedzialny jest między innymi reżyser filmów Elizjum i Dystrykt 9, Neill Blomkamp. Tymczasem okazuje się, że produkcja zaliczyła solidny debiut i cieszy się popularnością w Epic Games Store.

Darmowe Off the Grid cieszy się popularnością w Epic Games Store

Cyberpunkowe battle royale z pewnością przykuło uwagę graczy. Okazuje się bowiem, że Off the Grid w wersji pecetowej radzi sobie bardzo dobrze. W Epic Games Store tytuł uplasował się na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych gier, a wyprzedziły go tylko Grand Theft Auto 5 oraz Valorant. Należy również podkreślić, że lista nie obejmuje gry Fortnite, więc w rzeczywistości Off the Grid może znajdować się oczko niżej.

Przypomnijmy, że darmowa produkcja ma „wywrócić gatunek do góry nogami”. Kampania pozwoli odwiedzić zniszczone Teardrop Island, które objęte się strefą wojny. Jeśli zaś chodzi o battle royale, zadaniem graczy jest zdobywanie cennych łupów i przechytrzenie przeciwników, by pozostać ostatnim żywym na polu walki.