Nowe battle royale zadebiutowało we wczesnym dostępie. Cyberpunkowe Off the Grid od Gunzilla Games

W 2022 roku otrzymaliśmy zapowiedź battle royale od reżysera Neilla Blomkampa (Dystrykt 9, Elizjum). Darmowe Off the Grid, bo właśnie o tym tytule mowa, zadebiutowało już w ramach wczesnego dostępu . W tej fazie poznamy między innymi pierwsze lokacje, bronie czy tryby gry.

Premiera Off the Grid we wczesnym dostępie. Cyberpunkowe battle royale od reżysera Neilla Blomkampa

Off the Grid zadebiutowało już na rynku w ramach wczesnego dostępu. To darmowe battle royale, które według opisu „ma wywrócić gatunek do góry nogami”, jest pomysłem reżysera Neilla Blomkampa. W ramach kampanii gracze odwiedzą zniszczone Teardrop Island, objęte strefą wojny.

W Off The Grid twoja misja jest prosta: Przetrwać. Łupić. Zdominować. Wskocz do wczesnego dostępu i doświadcz chaosu z pierwszej ręki, gdzie uwalniamy nowe lokalizacje, broń i cybernetyczne kończyny do zbudowania swojego najlepszego wojownika. Niezależnie od tego, czy walczysz w samym sercu Battle Royale o wysoką stawkę, czy też odkrywasz wciągającą narrację o zniszczonej historii Teardrop Island, każda podjęta decyzja może być twoją ostatnią... lub drogą do zwycięstwa. – czytamy w opisie gry w Epic Games Store.

Gra pozwala wyposażyć się w setki kombinacji broni, a także modyfikować ciało postaci. Zadaniem zainteresowanych jest natomiast zdobywanie cennych łupów i przechytrzanie przeciwników, aby pozostać ostatnim przy życiu na arenie walk. Jak możemy wyczytać w opisie Off the Grid, „to nie jest kolejna strzelanka”, a „ewolucja cyberpunkowej wojny”.