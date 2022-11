Cyberpunk: Orion nie znajduje się jeszcze nawet w fazie koncepcyjnej

Warto wspomnieć, że za Cyberpunk: Orion ma odpowiadać oddział CD Projekt RED North America złożony z zespołów w Bostonie i Vancouver, dzięki czemu polska firma będzie miała „pełny dostęp do puli talentów z Ameryki Północnej”.



Na koniec przypomnijmy, że Cyberpunk 2077 zadebiutował na komputerach osobistych oraz PlayStation 4 i Xbox One w grudniu 2020 roku. W lutym tego roku tytuł doczekał się również aktualizacji dedykowanej dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Cyberpunk 2077 - K****sko dobry braindance!