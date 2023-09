Cyberpunk 2077 – znamy rozmiar gry po aktualizacji 2.0 i dodatku Widmo wolności

Na ostatnim Night City Wire, który odbył się w ubiegłym tygodniu, CD Projekt RED ujawnił datę premiery aktualizacji 2.0 do Cyberpunka 2077. Już w czwartek, a więc jeszcze przed premierą dodatku Widmo wolności, gracze będą mogli sprawdzić liczne zmiany i nowości, jakie zostały wprowadzone do gry. Chociaż wciąż nie znamy rozmiaru plików instalacyjnych patcha, ani też nadchodzącego rozszerzenia, to PlayStation Game Size ujawniło, ile miejsca na dysku zajmie gra na konsoli PlayStation 5 po zainstalowaniu aktualizacji oraz dodatku.

Cyberpunk 2077 – rozmiar gry po aktualizacji 2.0 i zainstalowanym dodatku Widmo wolności

Według informacji serwisu Cyberpunk 2077 w wersji 2.0 zajmie na dysku konsoli Sony 56,405 GB, czyli trochę mniej, niż obecna wersja 1.63, która zajmuje 57,364 GB. Z kolei po zainstalowaniu zarówno patcha, jak i dodatku Widmo wolności, rozmiar gry zwiększy się do 89,331 GB.