Mega Ewolucje trafią do Pokemon TCG Pocket. Aktualizacja wejdzie w życie jeszcze w tym roku

Wkrótce do popularnej karcianki mobilnej Pokemon zawitają Mega Ewolucje.

Podczas ceremonii zamknięcia Mistrzostw Świata Pokemon 2025 w Anaheim oficjalnie zapowiedziano, że Mega Ewolucje zadebiutują w Pokemon TCG Pocket już tej jesieni, w ramach nowego sezonu gry. Mega Ewolucje trafią do karcianki Pokemon Powrót tej mechaniki jest jednym z większych wydarzeń roku dla fanów marki, bowiem nie tylko karcianka otrzyma Mega Ewoulcje, ale także gra Pokemon Legends: Z-A, która ukaże się 16 października. W fizycznej wersji Trading Card Game karty Mega Pokemonów powróciły już w Japonii, a angielskie zestawy pojawią się jeszcze w tym roku. Teraz podobny krok wykona mobilna odsłona karcianki.

Na turniejowym pokazie zaprezentowano pierwsze karty, w tym Mega Altaria EX, Mega Blaziken EX oraz Mega Gyarados EX. Ich wygląd i sposób działania potwierdzają, że w Pocket zastosowano ten sam system co w najnowszych fizycznych setach. Oznacza to, że Mega Pokemony nie ewoluują ze swoich standardowych form, lecz bezpośrednio z wcześniejszych ewolucji. Przykład: Mega Blaziken powstaje z Combuskena

Mega Gyarados powstaje z Magikarpa

Mega Altaria powstaje ze Swablu

Mega Ewolucje w Pokemon TCG Pocket będą stanowić taktykę typu “wysokie ryzyko, wysoka nagroda”. Choć to jedne z najsilniejszych kart w grze (wszystkie ujawnione mają 210 punktów HP i zadają ogromne obrażenia), ich przegrana wiąże się z ogromną karą. Jeśli Mega Pokemon zostanie pokonany, przeciwnik otrzyma aż trzy punkty, co w obecnym systemie natychmiast kończy mecz. Wprowadzenie Mega Ewolucji do rozgrywki będzie więc wymagało starannej strategii, zarówno w momencie ich wystawienia, jak i planowania odwrotu. Nie wiadomo jeszcze, czy wraz z nowym sezonem zmieni się sam format bitew w wersji Pocket, ale wszystko wskazuje na to, że Mega Ewolucje mogą całkowicie odmienić dynamikę rozgrywki.