Zaloguj się lub Zarejestruj

Mega Ewolucje trafią do Pokemon TCG Pocket. Aktualizacja wejdzie w życie jeszcze w tym roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/18 12:40
0
0

Wkrótce do popularnej karcianki mobilnej Pokemon zawitają Mega Ewolucje.

Podczas ceremonii zamknięcia Mistrzostw Świata Pokemon 2025 w Anaheim oficjalnie zapowiedziano, że Mega Ewolucje zadebiutują w Pokemon TCG Pocket już tej jesieni, w ramach nowego sezonu gry.

Mega Ewolucja Pokemon
Mega Ewolucja Pokemon

Mega Ewolucje trafią do karcianki Pokemon

Powrót tej mechaniki jest jednym z większych wydarzeń roku dla fanów marki, bowiem nie tylko karcianka otrzyma Mega Ewoulcje, ale także gra Pokemon Legends: Z-A, która ukaże się 16 października. W fizycznej wersji Trading Card Game karty Mega Pokemonów powróciły już w Japonii, a angielskie zestawy pojawią się jeszcze w tym roku. Teraz podobny krok wykona mobilna odsłona karcianki.

Na turniejowym pokazie zaprezentowano pierwsze karty, w tym Mega Altaria EX, Mega Blaziken EX oraz Mega Gyarados EX. Ich wygląd i sposób działania potwierdzają, że w Pocket zastosowano ten sam system co w najnowszych fizycznych setach. Oznacza to, że Mega Pokemony nie ewoluują ze swoich standardowych form, lecz bezpośrednio z wcześniejszych ewolucji. Przykład:

  • Mega Blaziken powstaje z Combuskena
  • Mega Gyarados powstaje z Magikarpa
  • Mega Altaria powstaje ze Swablu

GramTV przedstawia:

Mega Ewolucje w Pokemon TCG Pocket będą stanowić taktykę typu “wysokie ryzyko, wysoka nagroda”. Choć to jedne z najsilniejszych kart w grze (wszystkie ujawnione mają 210 punktów HP i zadają ogromne obrażenia), ich przegrana wiąże się z ogromną karą. Jeśli Mega Pokemon zostanie pokonany, przeciwnik otrzyma aż trzy punkty, co w obecnym systemie natychmiast kończy mecz. Wprowadzenie Mega Ewolucji do rozgrywki będzie więc wymagało starannej strategii, zarówno w momencie ich wystawienia, jak i planowania odwrotu.

Nie wiadomo jeszcze, czy wraz z nowym sezonem zmieni się sam format bitew w wersji Pocket, ale wszystko wskazuje na to, że Mega Ewolucje mogą całkowicie odmienić dynamikę rozgrywki.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-tcg-pocket-to-debut-mega-evolution-later-this-year

Tagi:

News
aktualizacja
Pokemon
Japonia
pokemony
karcianka
anime
karcianki
sezony
karty
manga
Pokemon Trading Card Game
patch do gry
aktualizacja gry
Pokemon TCG Pocket
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112