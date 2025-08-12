Cyberpunk 2077 Ultimate Edition taniej na Nintendo Switch 2. Gra CD Projekt Red w promocji

Co więcej, jeżeli podczas zakupu skorzystacie z usługi InPost Pay, to koszt wysyłki do Paczkomatu InPost wyniesie zaledwie 1,80 zł. Wystarczy kliknąć w żółty przycisk i dokończyć transakcje w aplikacji InPost. Oferta trwa tylko do 17 sierpnia.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition to kompleksowe wydanie gry, stworzone przez CD PROJEKT RED, oferuje pełne doświadczenie w świecie Night City, łącząc podstawową wersję gry z dodatkiem Widmo wolności, aktualizacją 2.0 oraz wszystkimi dotychczasowymi darmowymi DLC.​

Wciel się w postać V — cyberpunka do wynajęcia — i przemierzaj futurystyczne miasto pełne technologii, intryg i niebezpieczeństw. Dodatek „Widmo wolności” przenosi graczy do zamkniętej dzielnicy Dogtown, gdzie w towarzystwie agenta Solomona Reeda (w tej roli Idris Elba) podejmiesz się misji o wysokim ryzyku, pełnej zwrotów akcji i trudnych wyborów.​

Aktualizacja 2.0 wprowadza szereg usprawnień, takich jak nowy system policji, możliwość walki podczas jazdy, nowe bronie i pojazdy, a także dodatkowe funkcje, które zwiększają immersję i swobodę rozgrywki – czytamy w opisie.