Twórcy hitowej gry ze Steama przyznają: sami nie wiedzą, co dalej. Pojawił się komunikat dotyczący przyszłości gry

Peak, kooperacyjna zręcznościówka studia Landcrab, w której gracze wspinają się na górskie szczyty, stała się jednym z największych zaskoczeń tegorocznego lata na Steamie. Od premiery w czerwcu tytuł doczekał się już kilku aktualizacji, a najnowsza – oznaczona jako 1.20.a – wprowadza sporo zmian. Co ciekawe, sami deweloperzy otwarcie przyznają, że nie wiedzą jeszcze, w jakim kierunku rozwój gry pójdzie w przyszłości.

Peak – nowy biom i szczero ść tw órców

W komunikacie Landcrab wyjaśnia, że nie chce obiecywać funkcji, których realizacja może okazać się niemożliwa. Zespół zapewnia jednak, że będzie informował o planach „tak szybko, jak to możliwe”, a obecnie skupia się na poprawkach błędów i stabilności.