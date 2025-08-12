Twórcy hitowej gry ze Steama przyznają: sami nie wiedzą, co dalej. Pojawił się komunikat dotyczący przyszłości gry

Nowa aktualizacja wprowadza biom Mesa i kilka mniejszych nowości.
Peak, kooperacyjna zręcznościówka studia Landcrab, w której gracze wspinają się na górskie szczyty, stała się jednym z największych zaskoczeń tegorocznego lata na Steamie. Od premiery w czerwcu tytuł doczekał się już kilku aktualizacji, a najnowsza – oznaczona jako 1.20.a – wprowadza sporo zmian. Co ciekawe, sami deweloperzy otwarcie przyznają, że nie wiedzą jeszcze, w jakim kierunku rozwój gry pójdzie w przyszłości.
Peak – nowy biom i szczerość twórców
W komunikacie Landcrab wyjaśnia, że nie chce obiecywać funkcji, których realizacja może okazać się niemożliwa. Zespół zapewnia jednak, że będzie informował o planach „tak szybko, jak to możliwe”, a obecnie skupia się na poprawkach błędów i stabilności.
Aktualizacja 1.20.a wprowadza nowy biom Mesa, który przez tydzień całkowicie zastąpi Alpine. Następnie oba biomy będą rotować, pojawiając się losowo. Patch dodaje także nowe odznaki do zebrania, kilka przedmiotów oraz tryb „Bug Phobia” dla osób, które wolą unikać widoku pająków i innych pełzających stworzeń.
PEAK (SZCZYT) jest kooperacyjną grą wspinaczkową, w której każdy błąd może oznaczać zagładę. Można grać w pojedynkę lub jako grupa zagubionych podróżników, ale jedyną szansą na ratunek z tajemniczej wyspy jest zdobycie góry znajdującej się w samym jej środku. Czy uda ci się dostać na sam SZCZYT?
WSPÓŁPRACA
Potrzebujesz pomocy? Jeżeli chcesz zdobyć górę, która każdego dnia kiedy grasz jest inna, będziesz potrzebować pomocy ze strony przyjaciół. Pomagajcie sobie nawzajem, aby się wspinać lub umieszczajcie liny i haki, aby ułatwić wspinaczkę tym, którzy przyjdą po was.
Pełną listę zmian, które pojawiły się w Peak można znaleźć w oficjalnym ogłoszeniu na Steamie.
