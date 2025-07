Cyberpunk 2077 z darmową aktualizacją 2.3. Co nowego w Night City?

Już dzisiaj w ręce graczy trafia darmowa aktualizacja opatrzona numerem 2.3 do Cyberpunk 2077. Najnowsza wersja będzie dostępna dla graczy posiadających konsolę PlayStation 5, Xbox Series oraz komputery osobiste, a także urządzenia Mac. Użytkownicy Nintendo Switch 2 otrzymają aktualizację w późniejszym terminie. Aktualizacja 2.3 nie jest przewidziana dla posiadaczy wersji na PlayStation 4 i Xbox One, co oznacza, że usprawnienia i nowe funkcje ominą starsze generacje konsol.

Cyberpunk 2077 – aktualizacja 2.3

Jedną z nowości jest usprawnienie sposobu przemieszczania się po tętniącym życiem Night City. Gracze będą teraz mogli korzystać z funkcji AutoDrive we własnych pojazdach – wystarczy zaznaczyć cel na mapie, a pojazd sam pokieruje się do wybranego miejsca. W pełni dostępna stała się też usługa taksówkarska Delamain, umożliwiając przywołanie taksówki, wskazanie miejsca docelowego i wygodne dotarcie tam z szoferem za odpowiednią opłatą w eurodolarach.