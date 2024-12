Johnny Silverhand i V wkroczyli do świata Fortnite. Współpraca Epic Games z CD Projekt RED

Niedawno pojawiły się informacje sugerujące, że doczekamy się współpracy Cyberpunk 2077 z Fortnite . Tymczasem Epic Games oficjalnie potwierdziło kooperację z CD Projekt Red, wprowadzając do Fortnite bohaterów ze wspomnianej gry. Krótka zapowiedź opublikowana w mediach społecznościowych przez Epic Games ujawniła wygląd postaci – żeńską wersję V oraz standardowy model Johnny'ego Silverhanda, w którego w grze Cyberpunk 2077 wcielił się Keanu Reeves.

Cyberpunk 2077 łączy siły z Fortnite. Johnny Silverhand i V trafili do gry

To już drugi raz, kiedy Keanu Reeves pojawił się w Fortnite. W 2019 roku aktor dołączył do uniwersum gry jako John Wick. Tym razem powrócił natomiast jako Johnny Silverhand, jedna z głównych postaci w Cyberpunk 2077. Dołącza do niego V, protagonista gry. Epic Games zdecydowało się na żeńską wersję V, choć żadna z płci nie jest kanoniczna.

Postaci są już dostępne w sklepie z przedmiotami i kosztuje obecnie 2800 V-dolców. Zestaw „Mieszkańcy Night City” zawiera Johnny’ego Silverhanda, jego torbę, V, Flathead, Ostrza Modliszkowe, Katanę Silverhanda, Gitarę Silverhanda oraz malowanie na broń – Światła Night City.