Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Z jakiego powodu gracze najczęściej ginęli w dodatku?

Na początku bieżącego roku pojawiły się informacje związane ze sprzedażą Cyberpunk 2077: Phantom Liberty . Jak się wówczas dowiedzieliśmy, rozszerzenie do produkcji opracowanej przez CD Projekt RED trafiło w 2023 roku w ręce 5 milionów nabywców. Sporo osób może się natomiast zastanawiać, jakie są najczęstsze powody śmierci w Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – twórcy postanowili rzucić światło na tę kwestię w ostatnim wpisie w mediach społecznościowych. Uwaga: pojawiają się drobne spoilery związane z przeciwnikami występującymi w grze.

Na platformie X (dawny Twitter) ukazał się ostatnio interesujący wpis oficjalnego profilu gry Cyberpunk 2077. Twórcy postanowili podzielić się grafiką prezentującą najbardziej śmiercionośnych przeciwników, którzy stanęli na drodze graczy Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Pierwsze miejsce należy do czołgu Chimera, który spowodował śmierć 3 milionów graczy. Drugi na podium uplasował się robot Cerberus z wynikiem 2.9 milionów zabójstw.

Najciekawszym „wrogiem” graczy okazał się jednak nie konkretny przeciwnik, a cała lokacja, która pochłonęła masę żyć. Mowa o garażach pod stadionem w Dogtown – to miejsce spowodowało aż 2.6 milionów śmierci. Wszystko wskazuje na to, że gracze mieli pewne trudności z wykonywanymi w tej lokalizacji skokami, a upadki niosły za sobą naprawdę poważne konsekwencje.

Przy okazji warto wspomnieć, że dodatek Cyberpunk 2077: Phantom Liberty radził sobie równie dobrze, co rozszerzenia do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Informacjami podzielił się na początku roku członek zarządu i jeden z dyrektorów generalnych CD Projekt RED. Według przedstawiciela polskiego studia DLC trafiło w ręce około 23% posiadaczy podstawowej wersji gry Cyberpunk 2077. W przypadku dodatków do Wiedźmina po Serca z Kamienia sięgnęło około 22%, natomiast po Krew i Wino – 24% graczy.

Na koniec przypominamy, że Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zadebiutowało na rynku 26 września 2023 roku. Produkcja trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Przy okazji premiery rozszerzenia ukazał się również utwór Dawida Podsiadło i P.T. Adamczyka zatytułowany „Phantom Liberty”, który powstał we współpracy z Czeską Narodową Orkiestrą Symfoniczną. Gra może pochwalić się świetnym odbiorem wśród krytyków – w serwisie Metacritic tytuł uzyskał ocenę na poziomie 89/100.

