Cyberpunk 2077: Widmo Wolności radzi sobie równie dobrze, co DLC do Wiedźmina 3

Nowakowski poinformował bowiem, że po dodatki Serca z Kamienia oraz Krew i Wino po ok. trzech miesiącach od premiery sięgnęło odpowiednio 22% i 24% posiadaczy podstawowej wersji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Rozszerzenie Widmo Wolności do Cyberpunka 2077 „wylądowało” natomiast pośrodku wspomnianych wartości.

Będąc szczerym, decyzja o wydaniu rozszerzenia tak późno po premierze gry singleplayer była nieco sprzeczna z intuicją. Jednak to, co się wydarzyło, jest dla nas dowodem na to, że solidna zawartość, z której ludzie są zadowoleni, to właściwa droga – podsumował Nowakowski.