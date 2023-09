Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – utwór Dawida Podsiadło dostępny w całości

Praca nad utworem do Cyberpunk 2077 "Phantom Liberty" była czystą przyjemnością. Jestem odbiorcą gier wideo przez całe moje życie i nigdy bym się nie spodziewał, że robiąc muzykę kiedyś dotrę do miejsca, w którym te światy się przetną. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim pasjonatom i pasjonatkom z CD PROJEKT RED za to wyróżnienie i możliwość współpracy. Sam utwór od początku miał w zamyśle realizować wizję pasującą do szpiegowskiego thrillera. Sama współpraca przebiegła bardzo gładko, wszystkie nasze propozycje podobały się obu stronom, więc wystarczyło po prostu się spotykać, rozmawiać i cieszyć efektami naszej pracy. Nie mogę się doczekać momentu, w którym usłyszę swój utwór w samej grze, to jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że ta kolejna współpraca nie będzie naszą ostatnią - powiedział Dawid Podsiadło, autor utworu "Phantom Liberty".