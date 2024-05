Bernard Hill nie żyje. Odeszła gwiazda Władcy Pierścieni i Titanica

Aktor nie był aktywny od 2017 do 2022 roku. W 2023 roku powrócił do aktorstwa w filmie Na zawsze młoda. Już wkrótce zobaczymy Hilla w drugim sezonie Policjanta. Na premierę czeka również film The Pub, który będzie ostatnią rolą aktora.

W swojej długiej karierze zdobył jedną nominację do nagród BAFTA za Boys from the Blackstuff z 1982 roku, a także trzy nominacje do SAG, które zamienił na jedną statuetkę za Władca Pierścieni: Powrót króla (2003).