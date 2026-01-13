Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunk 2077 nie oferuje żywego świata? „Nie sprawia wrażenia prawdziwego miasta”- twierdzi twórca Skyrima

Radosław Krajewski
2026/01/13 16:10
Zdaniem byłego dewelopera serii Fallout i The Elder Scrolls GTA oferuje o wiele bardziej żywy otwarty świat od gry CD Projekt Red.

Były główny artysta serii Fallout i współtwórca Skyrima, Nate Purkeypile, udzielił długiego wywiadu serwisowi Esports Insider. W nim znalazło się wiele ciekawych wypowiedzi, w tym o The Elder Scrolls 6 i Falloucie 5, które mogą okazać się rozczarowaniem dla fanów. W tej samej rozmowie deweloper odniósł się do dyskusji o żywych światach i co wpływa, że wydają się tak realistyczne. W jego ocenie Cyberpunk 2077 nie osiąga tego efektu na poziomie, jaki prezentują produkcje z serii Grand Theft Auto 5.

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 nie oferuje tak żywego świata jak seria GTA – uważa były deweloper Bethesdy

Purkeypile podkreślił, że kluczowym aspektem nie jest wyłącznie rozmiar mapy, lecz jej gęstość i sposób budowania świata. Zwrócił uwagę, że część gier stawia na rozległe przestrzenie, inne na detale i kontekst kulturowy, a tylko nieliczne potrafią połączyć oba elementy w spójną całość. Jako przykłady udanego balansu wskazał między innymi Fallout: New Vegas oraz serię GTA, zestawiając je z futurystycznym Night City.

Musisz testować takie rzeczy znacznie intensywniej, ale to sprawia, że całość staje się dużo ciekawsza.

Gdy grasz w GTA i porównujesz to z Cyberpunkiem 2077, jedno sprawia wrażenie prawdziwego miasta, a drugie nie. Uwielbiam Cyberpunka i świetnie się przy nim bawiłem, ale ten aspekt w ogóle nie uderza z taką samą siłą. To po prostu nie przypomina prawdziwego miejsca.

GramTV przedstawia:

Wypowiedź byłego dewelopera wpisuje się w szerszą debatę o projektowaniu otwartych światów. Dla porównania często przywoływana jest The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gdzie nawet niewielkie osady potrafią przekazać graczowi poczucie historii i kultury danego miejsca. Z kolei Rockstar w Red Dead Redemption 2 skupił się na zdarzeniach losowych i detalach, które mają sprawiać wrażenie, że świat toczy się własnym rytmem.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/gta-feels-more-alive-than-cyberpunk-2077-because-night-city-doesnt-feel-like-a-real-place-says-former-fallout-and-skyrim-artist-that-aspect-of-it-doesnt-hit-you-on-the-same-level-at-all/

