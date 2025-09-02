Cyberpunk 2077 jednak bez zapowiedzi nowego dodatku. CD Projekt Red rozwiewa wątpliwości

Już w tym tygodniu poznamy nowe ogłoszenie dotyczące Cyberpunka 2077, jednak fani nie powinni oczekiwać kolejnych misji, aktualizacji ani dużych dodatków. Studio CD Projekt RED potwierdziło, że nadchodzące wieści nie będą związane z wprowadzeniem świeżej zawartości do gry.

Dzięki temu krótkiego komentarzowi stało się jasne, że studio obecnie nie planuje zapowiedzieć żadnego nowego rozszerzenia do Cyberpunka 2077. Tym samym oczekiwania graczy na dodatkowe kampanie fabularne czy kolejne poprawki muszą zostać odłożone w czasie.

Jedyne, co mogę powiedzieć, to że to nie jest DLC i to nie jest patch – podkreśliła przedstawicielka CD Projekt Red.

Całe zamieszanie zaczęło się od intrygującego materiału w mediach społecznościowych. Wczoraj pojawiło się ogłoszenie w stylu reklamy rekrutacyjnej pochodzącej od fikcyjnych Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których skład wchodzi Night City. Rząd wzywał „odważnych netrunnerów”, aby stawili czoła rosnącemu zagrożeniu w cyberprzestrzeni.

Tak nietypowa forma promocji natychmiast wywołała spekulacje. Część fanów zastanawia się, czy nie chodzi o zapowiedź testów mniejszego projektu związanego z uniwersum Cyberpunka lub kolejnego konkursu. Ponieważ prace nad Project Orion, czyli pełnoprawną kontynuacją, wciąż są na bardzo wczesnym etapie, bardziej prawdopodobne wydaje się działanie poboczne, mające utrzymać zainteresowanie marką.

Pozostaje więc jedynie czekać do 4 września, kiedy tajemnicza zapowiedź zostanie oficjalnie ujawniona. Dopiero wtedy okaże się, czy gracze rzeczywiście będą mogli wcielić się w netrunnerów w zupełnie nowym formacie, czy też chodzi o coś zupełnie innego.