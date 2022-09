Cyberpunk 2077 – premiera "zniszczyła" szefa studia CD Projekt RED

Na łamach oficjalnego kanału polskiego studia CD Projekt RED na YouTubie pojawił się 18-minutowy film, który prawdopodobnie dla znaczącej większości z Was będzie niezwykle interesującym materiałem. Chodzi bowiem o to, że w filmiku deweloperzy szczerze wypowiedzieli się m.in. premierze o gry Cyberpunk 2077.

Najtrudniejsze chwile w CD Projekt RED

Kiedy w pewnym momencie padło pytanie o najtrudniejsze chwile, Paweł Zawodny, szef produkcji i technologii podkreślił, iż była to zdecydowanie premiera gry Cyberpunk 2077. Zaznaczył, iż wiązało się to z mnóstwem ciężkiej pracy, mnóstwem stresu. Ba, sam Adam Badowski, czyli szef studia CD Projekt RED przyznał, iż osobiście był zniszczony. Deweloperzy mieli bowiem ogromne oczekiwania wobec tytułu – co ciekawe, Marcin Przybyłowicz wierzył, że oceny po premierze będą na poziomie 90%.